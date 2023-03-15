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    列台灣經濟4大挑戰 賴清德：要注意基層民眾實質感受

    針對台灣面臨的四大經濟挑戰，賴清德強調，要特別注意基層民眾生活實質感受的問題。圖為賴清德15日赴民進黨中央黨部完成登記總統初選。賴清德致詞表示將以無比堅定的心，參與民進黨總統初選，希望爭取黨內與台灣人民支持。（記者羅沛德攝）

    針對台灣面臨的四大經濟挑戰，賴清德強調，要特別注意基層民眾生活實質感受的問題。圖為賴清德15日赴民進黨中央黨部完成登記總統初選。賴清德致詞表示將以無比堅定的心，參與民進黨總統初選，希望爭取黨內與台灣人民支持。（記者羅沛德攝）

    2023/03/15 17:00

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（15）日召開中常會，通過核定2023年總統暨立委提名初選民調執行單位，並邀請台灣經濟研究院院長張建一針對經濟情勢進行專案報告。據轉述，兼任民進黨主席的副總統賴清德強調，要特別注意到基層民眾生活實質感受的問題。

    據轉述，賴清德聽取報告後指出，今年台灣經濟面臨四大挑戰，其中包含升息導致的金融不穩定、中國經濟下行、地緣政治衝突所造成的產業鏈重組，以及氣候變遷影響大宗商品價格等因素。「去全球化」、「貿易戰與科技戰」、「俄烏戰爭」、「新冠肺炎疫情」等在過往幾十年全球經濟發展脈絡罕見的情況，更讓全球經濟發展面臨逆風的困境。

    賴清德表示，不論是國際貨幣基金會（IMF）、世界銀行（WBC）、或是經濟合作暨貿易組織（OECD）都預估2023年全球經濟以及主要國家經濟成長率將會下滑，台灣的經濟當然也會面臨挑戰。

    賴清德說，台灣所面臨的經濟挑戰雖然嚴峻，但政府在通膨問題上是採取以溫和的緊縮貨幣政策降低通膨；在美中貿易戰及科技戰上，政府早已提出「台商回台投資方案」，同時鼓勵根留台灣的企業加碼投資台灣；另外，政府也配合修改法令，例如台版晶片法，鼓勵擴大投資台灣，確保科技優勢。

    關於面臨全球及中國經濟的放緩，賴清德說，政府編列將近6000億元預算，擴大公共建設投資，提振台灣內需；再加上疫後強化經濟及社會韌性條例與預算的投入，就是要為人民減輕負擔與穩定民生物價，維持經濟成長動能。在面對氣候變遷上，政府也將投入9000億元，達到2050淨零轉型的目標。

    另，賴清德提到，張建一特別強調，我國今年的國民所得雖已超越韓國，台灣總體經濟表現也不錯，但應該要特別注意兩個事情；第一，中小企業面臨的困境，特別是成本增加、訂單減少，要特別予以紓困；另，物價指數提高，通膨造成民生的影響，特別是針對中低收入、外食族所面臨的種種問題，要特別去注意到基層民眾生活實質感受的問題。

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