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    八德運動中心案 鄭文燦：願配合監院調查

    桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件，監委立案調查，桃園市長張善政透露下週五接受監委約詢，並呼籲前市長鄭文燦能主動赴監院說明，對此，鄭文燦表示，願意配合監察院調查約詢。 （記者鍾麗華攝）

    桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件，監委立案調查，桃園市長張善政透露下週五接受監委約詢，並呼籲前市長鄭文燦能主動赴監院說明，對此，鄭文燦表示，願意配合監察院調查約詢。 （記者鍾麗華攝）

    2023/03/15 17:11

    〔記者鍾麗華／台北報導〕桃園八德運動中心去年發生羽球場天花板崩塌事件，監委立案調查，桃園市長張善政透露下週五接受監委約詢，並呼籲前市長鄭文燦能主動赴監院說明，對此，鄭文燦表示，願意配合監察院調查約詢。

    鄭文燦在臉書發表聲明指出，監察院對於各機關的調查，都是發函給現任市長與市府，如同他擔任桃園市長8年，涉及舊縣府的調查案，也是由市政府負責說明，這是監察院的調查制度，不代表責任由下一個首長負責。

    針對八德國民運動中心天花板掉落事件的調查案，鄭文燦說，他願意配合監察院調查約詢，從招標、施工到驗收過程，一切攤在陽光下。他也認為，這個議題，無需約詢張善政市長，因為所有的書面文件都已經完備。

    鄭文燦強調，本案發生公安意外，在第一時間，他已經公開致歉，並組成調查小組，由專業技師負責鑑定，確認負責廠商瑞助營造涉及工程缺失，造成地震時羽球館天花板掉落，瑞助營造也發表聲明致歉並表示願意負起相關責任。而經過專業鑑定結果，八德國民運動中心結構安全沒有問題，事件後不久，八德國民運動中心也恢復使用。

    鄭文燦說，他任內推動國防部廢棄的北景雲營區活化為公共設施，活動總經費12億元，一共設置有7項設施，包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、圖書館、市民活動中心、日照中心、公托中心及停車場，八德國民運動中心為其中一項設施。

    鄭文燦指出，北景雲園區啟用後，市府主動要求各使用單位提報缺失清單，要求原廠商保固修復，這是公共工程必要的程序，大湳消防分隊及其他設施使用後，也會有同樣的作法，而各種缺失也要求原廠商陸續完成改善。這些缺失資料都會作為未來評選廠商的參考。

    鄭文燦強調，桃園市政府8年內公共工程獲得國內外重要工程獎項，如金質獎、金安獎、國家卓越建設獎及全球卓越建設獎等等，超過460個，相較於過去縣府時代很少獲獎，真的有很大的進步，這可以說是全體市府團隊及工程人員的努力，不應該任意抹煞團隊的努力。

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