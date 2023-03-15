中市月票299加台鐵限市民 議會綠營批慢半拍、藍營叫好

台中市長盧秀燕宣布市內通勤月票299納入台鐵，限定市民。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/15 16:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天下午宣布市內通勤月票299納入台鐵，限定市民，中市議會民進黨市議員批市府搞不清狀況，反應慢半拍；國民黨議員一片叫好，樂見盧市府從善如流。

台中市藍綠議員為中市月票299加入台鐵案，交通部是否有告知市府吵翻天，而市長盧秀燕今天下午宣布市區月票299加台鐵吃到飽，但基於財政限定中市市民。

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對此，民進黨市議員陳淑華表示，這是盧秀燕順應市民通勤的需要，把台鐵納299票價，也證明之前交通局未詳細了解公車月票的補貼方案，希望市府未來要了解規則後再提出政策。

陳淑華並表示，市府一開始推出市區299月票，自稱是驚爆價，但根本就是捷運卡，因為台中市坐公車超過10公里才收費，公共自行車前半小時免費，只有捷運才需要收費，而交通局先前規劃市區月票299未納入台鐵，根本就忽略了原縣區市民通勤的需求，希望盧秀燕要推出有利市民的政策，不要先做政治操作。

民進黨市議員江肇國表示，行政院的「促進公共運輸方案作業補助辦法」早在9日就頒布，地方政府早就知曉；他痛批台中市政府反應慢半拍，還連同同黨人士上演威脅中央、成功爭取的戲碼，原本就可以納入台鐵，實在不需上演這場政治戲碼。

此外，江肇國建議，在月票政策定案後，市府也應配套調整雙十公車的補助政策。

民進黨市議員黃守達表示，樂見盧市長從善如流，在質詢後願意將台鐵納入台中299元吃到飽交通月票方案，他也再度呼籲盧市長，民生政策更重視實際內容，要讓市民懂用、肯用、好用，而非將其拿來做為政黨比拚與對立的工具，可以第一名很好，但在兼顧財政的條件下，貼合民眾的需求才是最為重要與關鍵的。

國民黨市議員劉士州、陳成添都表示很好，因為議會有要求，市長從善如流，這是非常好的政策，而盧秀燕也達成自己承諾，全國最低價。

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