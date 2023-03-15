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    首頁　>　政治

    總統立委都包括 民眾黨通過選舉提名辦法

    民眾黨今日召開中央委員會，針對總統、副總統、區域立委、不分區立委等公職人員提名辦法進行討論，通過「台灣民眾黨人員選舉提名辦法」。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨今日召開中央委員會，針對總統、副總統、區域立委、不分區立委等公職人員提名辦法進行討論，通過「台灣民眾黨人員選舉提名辦法」。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    2023/03/15 15:48

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨今日召開中央委員會，針對總統、副總統、區域立委、不分區立委等公職人員提名辦法進行討論，通過「台灣民眾黨人員選舉提名辦法」。

    民眾黨指出，依照選舉辦法，民眾黨將成立「選舉決策委員會」，負責研議、制定公職人員選舉的佈局及相關策略，並統籌辦理各項提名時程，選決會成員共9至11位，黨主席柯文哲與秘書長周台竹為當然委員，其餘成員由黨主席提名，經中央委員會超過3分之2同意後始得擔任，除了本黨人士之外，成員可邀請非民眾黨籍的社會賢達，提供選舉佈局與決策建言。

    民眾黨人員選舉提名辦法規定，「違反檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法」、「觸犯性侵害犯罪防治法第2條所稱之性侵害犯罪、兒童及少年性剝削防制條例有關兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為之罪」、「觸犯總統副總統選舉罷免法或公職人員選舉罷免法有關公然聚眾暴動、施強暴脅迫等罪、農會法或漁會法之賄選罪」，與「觸犯刑法有關殺人、重傷害、搶奪、強盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇或擄人勒贖等罪」，經法院判決有罪確定者，不具備提名資格，若已提名後才發覺，民眾黨可以逕行撤銷提名，惟已執行完畢或受緩刑宣告者，不在此限。

    針對酒駕行為者，民眾黨指出，原則上有酒駕行為者，或因酒駕行為而拒測者，不予提名，酒駕行為包含駕駛任何交通工具，若已提名後才發覺，可逕行撤銷提名，但因酒駕行為受行政裁罰時，並未涉及刑責且緊犯乙次者，自該酒駕受行政裁罰時起迄今已滿10年的翌日起，則例外可受提名。

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