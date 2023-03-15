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    國民黨立委選戰策略會報 成員包括李全教

    因應2024立委選舉，國民黨中常會今日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    因應2024立委選舉，國民黨中常會今日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    2023/03/15 15:18

    〔記者施曉光／台北報導〕因應2024立委選舉，國民黨中常會今日通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，以準確因應各選區選情環境，制定提名作業時程及推動促進協調整合相關作為，審核建議輔選方式與提名名單，因地制宜提名推薦最具勝選實力的候選人參選。

    國民黨指出，「中央選戰策略會報」由國民黨秘書長黃健庭負責召集，成員包括周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁、黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順，總共10人。

    由於李全教過去曾經涉案，媒體詢問是否會有爭議性，國民黨文傳會副主委林家興回應，國民黨在各地選區都有針對過去曾任議長、立委、縣市長的資深政治人物進行徵詢擔任意願，由於選策會委員是一份苦差事，不是權利，而是責任，國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭在徵詢過程中，有不少人都沒有答應接任，李全教過去在台南付出很多，有豐厚的政治經驗，目前李的相關司法案件已經服刑完畢，沒有任何爭議。

    媒體追問，國民黨不是說要採取最高道德標準？林家興說，所謂最高道德標準是指黨公職人員的提名，而選戰策略會報只是屬於黨內的組織作業，並不涉及黨章與提名條款。

    林家興指出，選戰策略會報的主要功能是協調未確定人選的艱困選區，找一些強將參選，目前在73個區域立委選區當中，只有21席屬於國民黨，還有近50個選區國民黨待找出優秀人才，其中部分選區有資深議員或確定表態參選人，將由地方黨部協調後續初選工作，不會由選策會處理各地方協調初選的狀況。

    有關近來總統大選民調顯示，民進黨主席賴清德大贏新北市長侯友宜，林家興說，各家民調國民黨都會參考，他也強調，黨內會有既定步驟推出最強人選，而且馬拉松的重點是最後一圈贏的人才算贏，而不是現在跑得快的人，就一定會贏。

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