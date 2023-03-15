湧言會趙天麟挺「誠信條款」 彭佳芸：英系中只要符合黨章都有機會爭取

民進黨新北市議員彭佳芸傳出有意爭取立委黨內提名初選。（記者何玉華攝）

2023/03/15 15:08

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨中執會通過「誠信條款」，不建議現任議員參與下屆立委選舉，避免議員剛當選就落跑的爭議；民進黨湧言會立委趙天麟也呼應表態，不支持高雄湧言會議員參與黨內立委初選。而近期有意爭取新北市立委提名的新北市議員彭佳芸則說，派系良性競爭在民進黨都是優良傳統，英系中，只要符合黨章的規定，都有機會爭取立委初選。

新北市立委第3選區（三重103里）現任立委余天傾向不連任，前議員李坤城去年放棄競選連任市議員，表態爭取參選立委，並積極運作；傳出現任議員李余典、彭佳芸近日也有意參加黨內立委初選爭取提名。

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彭佳芸今（15）天出席支持賴清德參選總統的記者會，會後受訪被問到爭取立委提名及湧言會對黨中央誠信條款的態度時表示，近期有許多選民、里長鼓勵她爭取參選立委的資格，目前還在思考中，會在適當的時機向大家宣布；她也說，儘管她尚未決定，現在已經有不少針對她的攻擊，但這不會影響她為在地做事、為在地服務，中央連線的決心。

彭佳芸說，派系良性競爭是民進黨優良傳統，樂見有優秀人才出來爭取為地方服務，參選也沒有違反任何一條黨章，若因此被有心人士、對手攻擊，這就是派系間不良性競爭，不樂見這樣狀況，希望大家透過行正道、走正路，有一場公平公正的初選。

對於趙天麟說高雄湧言會議員不參與立委黨內初選一事，彭佳芸說，湧言會派系的事情她沒有參與，但在英系，只要符合黨章的規定，都有機會爭取立委初選資格，民進黨優良傳統就是鼓勵優秀人才計向上流動，繼續為地方付出。

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