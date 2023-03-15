國民黨團批綠能源政策錯誤 重提「以核養綠」

國民黨團今（15）日在立法院舉行「漲價救台電？ 是誰毀掉台電？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/15 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕核二廠2號機昨正式除役，外界憂心缺電及電價漲，立法院國民黨團今批評，蔡政府能源政策出問題，認為台電虧損嚴重，實際已破產，應改革錯誤能源政策，至於國民黨若執政如何改變？立院國民黨團總召曾銘宗未詳述，僅說方向是「以核養綠」。

立院國民黨團今召開記者會，認為電價將調漲，而漲電價無法救台電，必須改變錯誤能源政策。曾銘宗批評，蔡政府「2025非核家園」政策，能源佔比是再生能源20%、燃煤30%、燃氣50%，核電則是0，商業團體認為不太可行，更憂心缺電問題。

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國民黨立委吳怡玎說，電價確實與全世界相比漲不多，但發電成本已經上升許多，跟其他國家相比大概就是前幾名，「不是電價相對便宜，是因為被台電吸收」。

吳怡玎指出，光是今年1月，每度電的發電成本就已經比去年成長18%，因為錯誤的能源政策「以火廢核」，核電相對便宜且平穩，燃煤和燃氣的成本波動大，還不包含火力發電後的碳處理費用，最後造成台電大幅虧損，卻用納稅人的荷包補貼。

國民黨團書記長謝衣鳯說，台電虧損嚴重，去年實際虧損2675億元，若從台電資產負債表來看，台電淨值是1274億元，扣除核四的帳面價值，台電資產就是負1564億元，實際「台電已經破產」。

謝衣鳯質疑，今年度中央政府總預算要給台電1500億元，特別預算還要撥補500億元，卻沒有要改變能源政策，還面臨水電可能雙漲，號稱溫暖的行政院長陳建仁內閣應給民眾解釋。

國民黨立委費鴻泰表示，台灣的核電廠中，核一、核二已全部除役，核三預計明後年除役，當3座核電廠全部退出，要替代核能發電，恐怕要多花千億元，留爛攤子給新政府。

至於能源政策，在國民黨未來若執政後會如何改變？曾銘宗未詳述，僅說國民黨也希望發展綠能是「以核養綠」，是否延役核電廠或重啟核四？曾說，細節問題到時會再做相關配套。

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