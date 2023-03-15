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    恩恩爸聲請再議 卓冠廷再批新北市府漠視社會安全網不足問題

    新北市議會9名民進黨議員今天早上召開記者會，表態團結支持賴清德參選總統，會後被問到恩恩爸聲請再議時，卓冠廷（右四）表示全力支持，同時認為新北市府以公關危機的態度處理，漠視社會安全網不足。（記者何玉華攝）

    新北市議會9名民進黨議員今天早上召開記者會，表態團結支持賴清德參選總統，會後被問到恩恩爸聲請再議時，卓冠廷（右四）表示全力支持，同時認為新北市府以公關危機的態度處理，漠視社會安全網不足。（記者何玉華攝）

    2023/03/15 11:25

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市2歲男童恩恩染疫離世，在新北地檢署均認定新北市長侯友宜、前消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋等人過失致死罪證不足不起訴後，恩恩爸今（15）天透過律師表示，將向新北地檢署聲請再議；新北市議員卓冠廷等人表示，全力支持恩恩爸，並批評市府將全案當公關危機處理的態度，漠視社會安全網不足的議題，導致更多悲劇發生。

    新北市議員包括顏蔚慈、翁震州、張錦豪、蘇錦雄Paylang.Caya、張維倩、卓冠廷、彭佳芸、李宇翔、黃淑君等人，今（15）天共同舉行團結力挺賴清德記者會；會後被問到對恩恩爸聲請再議的看法。

    卓冠廷表示，新北市社會安全網出了很大的問題，這牽涉到民政、社政、衛政等系統，近幾個月來，在中和、淡水、土城都有發生弱勢悲歌的案例，顯示市府團隊荒廢市政，讓這些悲劇無法防患於未然。恩恩爸看到不起訴書時，才發現自己成為告訴人，而非當時傳訊時的證人身分，權益受到影響，對於他的主張訴求，全力支持，希望他加油，在司法上早日得到真相。

    卓冠廷也說，恩恩案凸顯的是新北社會安全網不足，但市府卻當公關危機處理，事後並未思考如何去避免發生，才會一而再、再而三地看到悲劇發生。

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