宏都拉斯與台灣邦交生變 國安局：中共拉攏邦交國沒有斷過

國防部長邱國正今（15）日出席外交及國防委員會，就「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/15 11:03

〔記者吳書緯／台北報導〕中華民國的中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）今（15日）在推特上宣布，她已指示外交部長處理與中國正式建立外交關係的相關事宜。對此，國安局副局長陳進廣今指出，中共透過各種手段拉攏邦交國沒有斷過，包含中共在第三地與邦交國官員見面等情資，國安局都有掌握，都持續提供訊息給相關單位參考。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

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國民黨立委陳以信質詢時關切台宏邦交可能生變一事，並關切目前國軍和宏都拉斯的交流情況。邱國正表示，宏都拉斯有學生在我國軍校就讀，但聯二（參謀本部情報參謀次長室）目前與宏國沒有專案計畫，而我國有武官駐在當地。

陳以信指出馬英九政府時期與宏都拉斯交流的往事，指出當時宏國派出重要的內閣部長與我國代表團會面，該位內閣部長一看到時任國安會秘書長高華柱就敬禮，細問才發現高華柱是該位內閣部長在台灣就讀事的「遠朋班」副指揮官，並指出軍事外交、遠朋班等方式都是維繫邦交的重要環節，並詢問宏國邦交生變是否為中共要報復總統蔡英文4月過境美國的舉動。

邱國正說，軍事外交也是國家外交一環，國防部配合要支持，但是中共舉措為何這樣，「我沒有深入研判」，不排除這個可能，中共對我舉動，都要料敵從寬。

陳進廣說，有關中共透過各種手段拉攏邦交國，沒有斷過，國安局提供各種資訊給相關單位，國安局不排除這個可能性，中共拉攏邦交國這部分沒有中斷過，而中共在其他地方跟邦交國官員接觸，都有持續掌握。

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