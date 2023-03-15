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    藍營質疑台南發展光電釀黑面琵鷺生態浩劫

    國民黨智庫內政法制組召集人高思博指出，在台南市發展綠能，根本不是一個正常公共政策的選擇，而是牽涉執政黨官員與財團、圍事者，一起共同分食地方大餅，台南市七股、北門鄉親抗爭得很辛苦，必須對抗官、商、黑加起來的怪獸。（國民黨智庫提供）

    國民黨智庫內政法制組召集人高思博指出，在台南市發展綠能，根本不是一個正常公共政策的選擇，而是牽涉執政黨官員與財團、圍事者，一起共同分食地方大餅，台南市七股、北門鄉親抗爭得很辛苦，必須對抗官、商、黑加起來的怪獸。（國民黨智庫提供）

    2023/03/15 10:57

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日召開「『綠』能你不能的生態浩劫」座談會，質疑蔡政府為開發再生能源，在台南市七股區鋪設光電板，為當地生態帶來浩劫，導致黑面琵鷺棲息地總數量已減少約141隻，而且當地民眾必須對抗官、商、黑合流的怪獸，因此除了影響生態，附帶受傷害的就是地方政治生態，而且臭不可聞。

    國民黨智庫內政法制組召集人高思博指出，在台南市發展綠能，根本不是一個正常公共政策的選擇，而是牽涉執政黨官員與財團、圍事者，一起共同分食地方大餅，台南市七股、北門鄉親抗爭得很辛苦，必須對抗官、商、黑加起來的怪獸。

    高思博進一步表示，全台灣漁電共生面積有1萬7500多公頃，台南市就佔4分之1，而其中的罪惡在於清潔能源好像很吸引人，好像突然事情變乾淨了，但必須在地方圈地，其中的手段也就不怎麼高級，光電業者利用漁民與地主的弱點，拿銀彈去砸，很多漁民禁不住，土地被拿去種電，但所付出的代價，就是帶來生態影響，而附帶受傷害的，就是地方政治生態，如今臭不可聞，如果有一天政黨輪替，司法用力偵辦下去，相信有很多人會被起訴、坐牢，這是台南的大浩劫。

    國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民則指出，核二廠2號機昨天已經停機，未來核三廠的2部機組也要陸續除役，但2025非核家園目標可能會碰上狀況，民進黨主張再生能源比例要達到20%，但光電板會帶來很大的問題，造成南部地區黑面琵鷺棲息地數量減少，去年只剩下141隻。

    陳宜民表示，現在黑面琵鷺棲息地上佈滿光電板，台南七股已經變成漁電共生的重災區，嚴重侵犯黑面琵鷺生存，而且光電板如果過了20年的使用大限，將會帶來廢棄物污染的問題，到時候台灣還會是福爾摩沙、美麗之島嗎？他強調，歐洲瑞士就認為除非有穩定供電的替代方式，否則不會放棄核能，如今核能也已經被視為乾淨的綠能。

    國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖在現場播放影片，強調台南市七股佈滿光電板，這是人為浩劫，他並舉30年前台北市也面臨是否開發關渡平原的問題，一派人士主張應該開發成為都中心，另一派則主張關渡做為台北市的肺，後來關渡成立保護區，如今已保護有成，台南七股在被光電破壞後，滄海桑田成了廢墟，台灣有贏嗎？

    台大生物產業傳播暨發展學系教授林如森透過書面表示，「今日鳥類，明日人類」，一個物種的滅絕，是全世界的問題，因為這暗示人類生存的環境已出現危機，棲地被破壞受害的不僅是野生動物，就連人類的生存也都受影響。

    國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民指出，蔡政府在台南發展光電，造成南部地區黑面琵鷺棲息地數量減少，去年只剩下141隻。（國民黨智庫提供）

    國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民指出，蔡政府在台南發展光電，造成南部地區黑面琵鷺棲息地數量減少，去年只剩下141隻。（國民黨智庫提供）

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