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    台海軍情》中國版「全球鷹」擾我ADIZ 共艦於台灣東部起降艦載機

    中共28架軍機、4艘軍艦於台海周邊活動，其中16架次軍機逾越台灣海峽中線，或自台海中線以南空域，進入我西南防空識別區。（國防部提供）

    中共28架軍機、4艘軍艦於台海周邊活動，其中16架次軍機逾越台灣海峽中線，或自台海中線以南空域，進入我西南防空識別區。（國防部提供）

    2023/03/15 10:38

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍持續派軍機、軍艦接近我外圍海、空域，我國國防部今日統計，自昨天上午6 時至今日上午6 時止，國軍偵獲共機28架次、共艦4艘次於台海周邊活動，且活動範圍廣及台灣北部、西部及南部空域，不僅有「無偵-7」在內的3架次無人機進入我西南、東南空域，1架次「直-9」艦載反潛直升機更於我防空識別區（ADIZ）東南角活動，研判有中共軍艦於鄰近海域活動。

    對於中共軍機、軍艦動態，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處共軍動態。

    根據國防部圖資顯示，中共28架次於台海周邊活動的軍機之中，有16架次逾越台灣海峽中線，或自台海中線以南空域，進入我西南防空識別區。其中11架次為戰鬥機，分別為進入台灣北部空域的1架次「蘇愷-30」戰機、逾越台海中線的2架次「殲-10」戰機、4架次「殲-11」戰機、4架次「殲-16」戰機。

    進入我西南空域的軍機則全數為慢速機，包括1架次「運-8」反潛機，有3架次無人機進入我西南防空識別區，包括1架次「無偵-7」無人機、1架次「彩虹-4」無人機於西南空域活動、1架次「BZK-005」無人機更自我西南空域一路繞飛至東南空域。

    另外，我國國防部偵獲，中共1架次「直-9」艦載反潛直升機於我國防空識別區東南角出沒，研判這架直升機應自附近的中共軍艦起飛後，再飛至我國東南空域。

    「無偵-7」又被稱為「翔龍」無人機，於2021年9月首度在中國珠海航展上公開亮相，這款中國自製的無人機負責偵察、巡邏任務，中方也宣稱其還可以導引反艦飛彈、彈道飛彈，中國號稱與美軍RQ-4「全球鷹」偵察無人機任務定位類似。而這款無人機較少於台灣周邊空域出沒。

    有中國版「全球鷹」之稱的「無偵-7」無人機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    有中國版「全球鷹」之稱的「無偵-7」無人機。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

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