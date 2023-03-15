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    ChatGPT風靡全球 國科會拚年底建立台版生成式對話引擎模型

    面對ChatGPT異軍突起，影響人類AI發展，國科會主委吳政忠表示，年底前將開發台版生成式對話引擎模型，AI不會取代人類，但未來不會用AI的人類才會被取代。（記者吳柏軒攝）

    面對ChatGPT異軍突起，影響人類AI發展，國科會主委吳政忠表示，年底前將開發台版生成式對話引擎模型，AI不會取代人類，但未來不會用AI的人類才會被取代。（記者吳柏軒攝）

    2023/03/15 10:27

    〔記者吳柏軒／台北報導〕人工智慧（AI）發展突破，OpenAI公司發展的聊天室機器人「ChatGPT」驚豔全球，其產生的文章順暢使未來應用無遠弗屆，國科會主委吳政忠今（15日）表示，將開發台版生成式對話引擎模型，並呼籲公私協力共同合作，加入台灣半導體優勢，並認為AI不會取代人類，但不會AI的人類會被取代。

    國科會今赴立法院進行業務報告，多名立委關心今年科技界最大AI發展－「ChatGPT」；立委張廖萬堅質問：「AI真的會取代人類嗎？」，另也試用發現，ChatGPT生成的文章有中國式用語如「智能」、「質量」等，關注台灣相關研發進度。

    立委陳培瑜也關注，發展台版ChatGPT是為了商業還是學術？應跟教育部合作規劃，讓學童可使用，另也提醒要注意個人隱私問題；立委鄭正鈐也試用，發現問ChatGPT：「中華民國是不是一個國家？」時，簡體版跟繁體版的回答不一樣 ，會符合相關立場；立委黃國書提醒，這已是全球AI軍備競賽，台灣不能自外國際。

    「不會用AI的人類會被會用AI的人類取代。」國科會主委吳政忠表示，AI不會取代人類，但ChatGPT趨勢已經不會變，舉例律師不會被取代，但不會用AI的律師則會被取代，但仍要注意政府與金控資料不能隨便在上面亂問，未來各行各業都要AI聊天機器人，將打造「可信賴的生成式對話引擎模型」，拚年底上路。

    但吳政忠解釋，台灣不可能發展全面性的ChatGPT，因為光美國微軟公司投資OpenAI公司就高達100億美元（3千多億台幣），台灣科技預算僅1300多億元，但企業仍需要相關聊天AI應用，台版模型將透過公私協力，儘量把專家學者頭腦、國網中心的超級電腦「台灣衫2號」，雖年度預算來不及編列，但仍可動用跨部會署科發基金預算，未來在尋求國際介接，且台灣具半導體優勢，將來很多垂直應用都會需要晶片，是台灣契機。

    立法委員張廖萬堅用ChatGPT生成對話，發現其中充滿中國式用語，如「質量」、「智能水平」等，呼籲發展台版ChatGPT以免受到影響。（記者吳柏軒攝）

    立法委員張廖萬堅用ChatGPT生成對話，發現其中充滿中國式用語，如「質量」、「智能水平」等，呼籲發展台版ChatGPT以免受到影響。（記者吳柏軒攝）

    立委陳培瑜認為發展台版ChatGPT應跟教育連接，並注意個人隱私等問題，要國科會未來發展時納入討論。（記者吳柏軒攝）

    立委陳培瑜認為發展台版ChatGPT應跟教育連接，並注意個人隱私等問題，要國科會未來發展時納入討論。（記者吳柏軒攝）

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