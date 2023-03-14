追求公開透明遇上中國威脅 羅致政向各國分享「台灣經驗」

「2023國會開放與監督論壇」今（14）日揭開序幕，左起為國民黨立委林思銘、民進黨立委羅致政、北馬其頓國會議員艾爾塔（Arta Bilalli-Zendeli）、羅馬尼亞國會議員特尼察（Cătălin Teniță）、科索沃國會議員霍蒂（Avdullah Hoti）、美國國際民主協會（NDI）民主治理計畫總監仙帛（Kristen Sample）。（記者楊丞彧攝）

2023/03/14 21:51

〔記者楊丞彧／新北報導〕「2023國會開放與監督論壇」今（14）日揭開兩天議程序幕，場次一由台灣、科索沃、羅馬尼亞與北馬其頓國會議員分享各國如何達成開放、積極回應且負責的國會。然而，民進黨立委羅致政則提供另一個觀點，點出「開放與透明」有時可能是兩面刃；面對中國的威脅之下，如何在國安與民主、自由、開放之間取得平衡點，是台灣當前所面臨最大的挑戰。

「2023國會開放與監督論壇」由我國公民監督國會聯盟、美國國際民主協會（NDI）及英國西敏寺民主基金會（WFD）共同舉辦，呼應「開放政府夥伴聯盟」（Open Government Partnership）的4項核心價值，以透明、參與、問責、涵容的精神，促進開放國會利害關係人之間的交流。論壇聚集來自全球五大洲的國會監督組織與專家學者，以「開放國會」與「國會監督」為主題，討論並交流實務經驗，促進亞太地區和全球的民主深化進程。

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科索沃前總理、現國會議員霍蒂（Avdullah Hoti）提及，一名40年前出生在科索沃的人，在沒有移民的情況之下，已經換過4本護照，由此可見科索沃社會經歷過非常深刻的轉變，以及建立有效機構的必要性。他提到，科索沃雖然是個相對年輕的民主國家，不過迄今已經制定許多機制，以確保國會的開放透明以及對公民負責。公開、透明、問責等原則在科國皆已經入法，並善加運用科技以促進公民參與。

羅馬尼亞國會議員特尼察（Cătălin Teniță）表示，羅馬尼亞與台灣都有類似的極權統治歷史，如今台灣已成為全球民主國家前段班，然而羅馬尼亞與周圍國家排名落在第50、60名左右。他提到，國會必須要完全公開透明，雖然院會投票大多已經公開，然而很多在委員會的立法程序仍籠罩著一層紗，許多利益可能並不完全合法。

特尼察也提到，中國在歐洲許多地方設有海外警察站，幾乎都是與地方政府或市長簽訂合作意向書而來。因此，他也設法想推動設置一套公共登錄機制，然而至今尚未成功。

北馬其頓國會議員艾爾塔（Arta Bilalli-Zendeli）表示，民主國家就是要互相分享經驗及價值，而這場論壇就是一個很好的例證。北馬其頓也正致力於強化其政府透明度，目前邁入第五個開放國會行動方案，著重在透明、反貪、公共服務、司法、氣候行動等主題。

在前面3國議員分享完各自國家對於國會開放與透明的進程之後，接著發表的羅致政則指出，他身為政治學者與立法者，對於國會該如何達成開放與透明可以侃侃而談；然而，台灣的政治環境並不是在一個真空的狀態；在中國不斷施加影響力之下，面臨著許多外來的挑戰。因此，關鍵在於如何強化民主韌性以及永續性以捍衛台灣還很年輕的民主。

羅致政表示，他力挺國會需要更多的透明度以及開放，但不可諱言的是，這也可能成為兩面刃。如何在透明開放與國家安全之間取得平衡點，成為台灣當前最大的課題。舉例而言，台灣所有民選公職人員都被要求詳細地財產申報，並由監察院公布，這絕對是件好事。然而，於此同時中國卻也可能透過申報內容，得知誰捐了多少給誰，掌握某些特定政黨的潛在支持者。對於台灣這樣面臨著中國威脅的情況下，開放與透明確實可能會帶來一些挑戰。

羅致政強調，他絕對不樂見以國家安全為名而犧牲我們享有的自由與民主，然而如何在兩者之間取得衡平，確實是很大的課題。就某方面而言，開放與透明有助於台灣社會應對外來的挑戰；但是否放諸四海皆準，他則認為還要再進一步思考，而這確實是台灣所面臨的兩難處境。

羅致政也提到，台灣社會也面臨著自我審查的難題。此外，中國也精通且致力於滲透社群，透過收買「網紅」成為中國在台的「傳聲筒」。在中國想扯謊時，總能看到一些網紅跳出來應和，甚至進一步擴散中國敘事，進一步達到帶風向的效果，形塑公眾與論、影響政府決策或選民投票意向。更徹底的開放與透明是否有助於應對中國所帶來的挑戰，他目前也還沒有答案。

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