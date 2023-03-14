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    台中通勤月票不含台鐵高雄卻有 何欣純：為何台中做不到？

    台中市政府日前公布的市民市內通勤月票299元，但運具不含台鐵，因高雄昨天宣布399月票7月將納入台鐵，何欣純今天質疑為何高雄能、台中不能？（何欣純提供）

    台中市政府日前公布的市民市內通勤月票299元，但運具不含台鐵，因高雄昨天宣布399月票7月將納入台鐵，何欣純今天質疑為何高雄能、台中不能？（何欣純提供）

    2023/03/14 17:48

    〔記者陳建志／台中報導〕民進黨何欣純立委與中彰投立委共同提案，爭取中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元，不過台中市政府日前公布中彰投苗生活圈通勤月票方案，台中市民市內通勤月票299元，但運具限捷運、市區公車、公共自行車，卻不含台鐵，何欣純認為對海線、山線民眾不公平，希望市府有配套，市府卻說各都都是跨城際月票才含台鐵，不過高雄市政府13日宣布，7月起高雄399月票含台鐵，何欣純今天質疑那台中呢？希望市府照顧通勤的市民。

    高雄市區通勤月票399元4月上路，除了可無限次搭乘境內捷運、公車、輕軌、渡輪，以及公共自行車外，昨天高雄市交通局正式宣布，399月票將在7月台鐵完成票證系統修改納入台鐵。

    何欣純今天表示，自己一直主張台中通勤月票299（含台鐵），日前台中市府提方案沒有台鐵，還說高雄也沒有，現在高雄宣布7月399月票含台鐵，那台中呢？希望市府加油，因為台中通勤族都在等著市府的方案。

    何欣純表示，台中就只有一條捷運綠線、兩條台鐵山海線，山海屯市區又非常遼闊，若台中山線、海線市民要到市區上課上班，搭乘台鐵再轉乘捷運綠線或公車成為很重要的交通工具，市府未將台鐵納入規劃，對於很多市民來說根本是「看得到，吃不到」的月票方案。

    何欣純強調，目前中央相關的補助要點還沒有完全定案，並說中央並沒說不補助台鐵，強調市府應該考量台中市民的需求，在「因地制宜」的原則下，將台鐵納入規劃後，訂定最符合民眾通學通勤的方案，再向中央爭取，並說既然高雄做得到，為何台中做不到？希望市府能加油。

    台中市政府推出市民限定的境內通勤月票299元，不過使用運具並不包含台鐵。（台中市政府提供）

    台中市政府推出市民限定的境內通勤月票299元，不過使用運具並不包含台鐵。（台中市政府提供）

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