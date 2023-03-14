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    侯友宜自誇「最大市」做大事 綠營打臉：姊妹市僅10個六都最差

    新北市長侯友宜今天稱，新北市是「最大市」也會做大事，民進黨新聞部主任張志豪直言，又是一貫的「侯氏空話」，語句空洞毫無實質內容。（資料照）

    新北市長侯友宜今天稱，新北市是「最大市」也會做大事，民進黨新聞部主任張志豪直言，又是一貫的「侯氏空話」，語句空洞毫無實質內容。（資料照）

    2023/03/14 17:05

    〔記者陳政宇／台北報導〕新北市長侯友宜被質疑兩岸外交政策論述空洞，他今（14）日稱，新北市是「最大市」也會做大事。對此，民進黨新聞部主任張志豪直言，新北市「城市對城市」的市級姊妹市數量只有10個、六都最差，侯友宜又是一貫的「侯氏空話」，語句空洞且毫無實質內容。

    「國際外交需要長時間經驗累積，實質互訪建立互信」，張志豪表示，侯友宜從副市長到市長任內至今，沒做就是沒做，數字會說話，不要說空話，尤其新北市「城市對城市」的市級姊妹市只有10個，完全沒有成長，依舊是六都最差，可見侯始終漠視國際外交的重要性。

    張志豪舉例，高雄市積極布局疫後城市外交，高雄市長陳其邁訪日成果豐碩，首長互訪不僅能夠持續強化雙邊情誼，也是行銷物產的最好時機；反觀侯友宜只會口口聲聲說，「新北市在這幾年大家辛苦努力之下，帶著新北市是一個國際大都市的願景，也讓國家會更好」。

    張志豪說，在實際層面上，侯友宜在2018年上任到現在第二任市長，僅與馬紹爾群島共和國賈盧伊特環礁市和美國加州庫柏蒂諾市締盟，外界顯然無法理解，新北市到底成為了一個什麼樣的國際大都市。

    張志豪強調，侯市府締結「市級對市級」的姊妹市數量只有10個，還是六都最低，這個數字至今依然沒有改變，怎麼好意思一直誇口要做大事。

    張志豪並批評，過去侯友宜用「侯侯做事騙城市」，現在想要用「友好城市騙國事」，或許在城市治理上，侯可以不斷用跳針式的「侯侯做事」來蒙蔽一切，但在國家層級上，如果侯還是依舊用淺碟語言，恐怕很難通過各項檢驗。

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