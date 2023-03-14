曝基進找她參選原因 吳欣岱：一路對抗職場霸凌、性騷擾加害者

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖擷自吳欣岱＠台灣基進臉書）

2023/03/14 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進台北市黨部主委吳欣岱近期積極布局2024台北市內湖南港區立委，她昨日晚間PO文透露自己為何當年會被台灣基進找上投入選戰的原因，因為當初受到職場霸凌、職場性騷擾時，並沒有忍氣吞聲，而是一路對抗加害者到底。

吳欣岱在臉書PO文表示，2019年中接到一通電話，詢問自己要不要選2020年的不分區立委，後來也因為隨著參與、倡議，涉入越來越深、使命感也越來越強，當初很疑惑，因為黨內優秀的人才很多，專家、學者，外型亮眼的醫師也不少，為什麼一開始就找自己呢？

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沒想到接下台北市黨部主委，因緣際會下才聽到原因：因為自己曾經被職場霸凌、職場性騷擾後，一路對抗加害者到底。找我的前輩認為，我是一個會爭取自己權益，面對迫害不會鄉愿以對，有堅強的心理素質的人。

吳欣岱坦言，聽到原因之後恍然大悟，卻也突然發現，在台灣理直氣壯地生存、被欺負了作出反抗，竟然是一個難得的特質嗎？這不是理所當然的嗎？結果看到成令方教授X台灣基進的分享，一堆專家學者在台灣要連署反戰，不看內文還以為是中國國民黨發起的活動呢！

吳欣岱指出，中國動作頻頻，成立國防動員辦公室、提出預備役人員法、召開二中會等等都在對侵略台灣做準備；而要幫助我們的民主國家也頻頻宣告，美國通過多部友台法案、日本議員來台交流，這個時候，在一個很可能要被侵略、被迫害的國家喊反戰？這跟遇到電車癡漢不架個拐子給兩巴掌，叫被害者自己吞下去有什麼兩樣？

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