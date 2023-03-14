澳美英攜手打造核潛艦 學者：我「潛艦國造」已可滿足近海防衛需求

美國總統拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）以及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日在美國聖地牙哥共同宣布AUKUS推動方案。（圖擷取自蘇納克推特）

2023/03/14 14:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕澳洲、英國、美國領導人於「三方安全夥伴關係」（AUKUS）宣布合作打造下一代核動力潛艦的計畫，同樣有發展水下戰力需求的我國，則以「潛艦國造」方式籌獲傳統動力潛艦。學者指出，澳洲的作戰水域廣闊，且與美、英政治互信程度極高，才具備獲得最新型核潛艦的條件；我國發展傳統動力潛艦，已可滿足近海防禦需求，至於是否發展核潛艦，則有待長遠評估。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、美國總統拜登（Joe Biden）13日於美國加州聖地牙哥海軍基地，共同宣布潛艦造艦合作計畫，澳洲將先採購3艘美國最新款的維吉尼亞級（Virginia-class submarine）核動力潛艦，並擁有另外2艘的購買權，澳洲再以維吉尼亞級潛艦與英國下一代核動力攻擊潛艦為基礎，與英國於20年內共同打造命名為「AUKUS」的新型核潛艦。

請繼續往下閱讀...

澳洲現役主力潛艦為6艘柯林斯級（Collins-class）傳統動力潛艦，但這型潛艦已服役超過20年，考量防衛實需，澳洲一度與法國合作打造下一代傳統動力潛艦，但全案已於2021年告吹，澳方轉向與美、英合作籌獲新型核動力潛艦。

相較於澳、美、英合作造艦，我國受限於國際處境特殊，要獲得外國現貨的難度甚高，加上我國朝野政黨未於前總統陳水扁執政時期，達成對美採購柴電潛艦的共識，導致我國水下戰力已與先進國家出現嚴重代差。如今，海軍只剩4艘潛艦，除了2艘訓練用途且艦齡直逼80年的茄比級潛艦，只有艦齡約30餘年的「海龍」、「海虎」2艘潛艦，繼續肩負戰備任務。

另一方面，中共解放軍海軍戰力近20年急遽成長，根據美國國防部去年發布的「中國軍力報告書」最新數據，中共傳統動力與核子動力潛艦總數已達71艘，主要水面作戰艦的數量也達89艘以上。為避免兩岸戰力過度失衡，海軍2016年起執行潛艦國造合約設計案，並於2019年至2025年執行原型艦造艦案，根據海軍規畫，原型艦預計於明（2024）年5月下水。

外傳我國可能編列特別預算，作為支應建造7艘潛艦後續艦的經費。不過國防部表示，潛艦後續艦須待原型艦完成作戰測評，才能下達量產決策，目前尚未展開預算編列工作。

對於「三方安全夥伴關係」跨國研製核潛艦，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，雖然澳洲國內反核聲浪強烈，但中國對第一島鏈諸國及澳洲威脅不斷增加，更曾派艦於澳洲西北部的帝汶海進行水文探測作業，致使澳洲下定決心增強「不對稱戰力」，協助印太地區諸國反制中方擴張。

蘇紫雲表示，澳洲曾為大英國協成員，且與美、英等國政治互信程度極高，加上作戰海域範圍廣闊，才具備獲得最新型核動力潛艦的條件；我國先建造傳統動力潛艦，作為提升水下戰力的第一步，已可滿足有限的近海防禦需求，是否發展核潛艦有待長遠評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法