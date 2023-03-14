晉見蔡英文 聖露西亞外長：兩國互相依存關係會一直攜手走下去

總統蔡英文（右）14日在總統府接見聖露西亞外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）（左），感謝他在許多國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與；未來希望台灣與聖露西亞持續秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項。（中央社）

2023/03/14 14:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在總統府接見來訪的聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯表示，這幾年來，台灣和聖露西亞在各領域都有豐碩的合作成果，未來希望台灣跟聖露西亞持續秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項，為兩國人民謀求更大的繁榮以及福祉。包提斯表示，此次訪台就是要重申與台灣以「互相尊重、互相信任」為主的雙邊關係。

蔡英文表示，聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）去年11月率團來台進行國是訪問，當時交換了許多意見，這一次包提斯睽違8年第4次來訪，證明台灣與聖露西亞邦誼深厚、堅定，也讓兩國持續深化交流合作。

請繼續往下閱讀...

她提到，這幾年來，有許多聖露西亞的學生來台進修，例如在義守大學學士後醫學系外國學生專班，已經有15位聖露西亞畢業生回國擔任醫師貢獻所學。

總統說，包提斯這次訪問台灣，會有一場對台灣青年的演講，也會和聖露西亞留學生見面，相信將促進更多教育理念的交流。

蔡總統感謝包提斯與皮耶在許多國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，也請包提斯向皮耶轉達台灣的感謝與問候。

包提斯表示，台灣卓越的貿易及外匯存底等經濟成績，在在顯示台灣人民的韌性；他此次訪台就是要重申與台灣以「互相尊重、互相信任」為主的雙邊關係。

包提斯說，「台灣在我們的心目中有特殊地位」，聖露西亞經濟改革要能帶給人民以前沒有的經濟機會，希望與台灣在雙邊關係框架下進一步合作，因應現在面臨的挑戰。

包提斯並推崇蔡總統是正直、有智慧的女性，聖露西亞總理皮耶非常希望與蔡總統在政治上一起繼續奮鬥、努力，進一步發展雙邊關係，台灣和聖露西亞之間是互相依存、互惠的互助關係，也會一直攜手走下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法