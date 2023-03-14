張善政撤桃園神社神祇 張志豪：政客不應操弄仇日惡意破壞

桃園忠烈祠暨神社將「天照大神」撤出後，恢復平常景觀。（資料照）

2023/03/14 14:05

〔記者陳政宇／台北報導〕「桃園忠烈祠暨神社文化園區」去年迎來日本神祇天照大神供奉，國民黨籍桃園市長張善政上任後，以部份人士反對為由，將天照大神請回日本並撤除週邊設施。民進黨新聞部主任張志豪今（14）日直言，文化古蹟保存不易，政客不應操弄仇日惡意破壞。

桃園神社天照大神倉促返日，張志豪今日透過臉書表示，他過去擔任新北市議員任內，為家鄉推動了中和古蹟廊帶的建構，完成日治時期海山神社導覽告示，位於自強公園的日治時期瑞穗配水池古蹟完成修復。傳統與現代並存，「眷村文化」與「日治時期古蹟」共同保護，是站在文化觀光存續思考，跳脫政治爭鬥，兩者並不衝突。

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張志豪說，張善政以「部份人士」反對為由，霸道地撤除桃園神社內所有日本神社文化的週邊設施，還把天照大神請回日本，顯然刻意操弄仇日，非常離譜；古蹟文化保存不易，作為縣市首長，心胸應該多元包容，展現高度眼界和格局，站在客觀且事實依據的立場，全力整合城市的文化觀光資源，用區域廊帶方式串聯古蹟資產，進而帶動整體觀光發展，而不是用低廉的政治操作意識形態去扼殺日治時期古蹟。

「張善政的手段正印證了他的視野和格局狹窄不堪」，張志豪說，上任還沒百日，正事不做，尤其3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」部分預算將挹注觀光產業，竟不先思考盤整全市觀光資源，反而用政爭大力操弄仇日，實在可議。

張志豪表示，反觀行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時的做法，不僅保留忠烈祠的春祭、秋祭，也編列預算以忠烈祠及桃園神社並存方式進行古蹟修復，保留神社地景設計、建築特色，不僅吸引市民和各地遊客觀光，也成功帶動在地經濟。

張志豪指出，看到張善政的一意孤行，就必須提醒國民黨當初的惡行惡狀，1955年台灣省政府教育廳發給民政廳公文提及「神社牌坊」、「鳥居」、「奉獻燈柱」等日人遺物應予拆除；1974年內政部直接頒佈了《清除臺灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點》，其中第一條就是「日本神社遺跡，應即徹底清除」。

張志豪說，這讓他想起中和海山神社遭破壞殆盡的歷史遺跡，牌坊及鳥居、燈柱等遭國民黨惡意棄置，前期才靠地方文史工作者費盡心力找回保存，沒想到在2023年的今天，竟然還有張善政之流，繼續操弄仇日情結、破壞古蹟，實在可議。

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