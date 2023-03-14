張亞中籲國民黨辦總統初選 參選人先說明主張再由黨員與民調決定

孫文學校總校長張亞中。（圖擷取自網路）

2023/03/14 11:08

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨中央目前正在徵詢黨內對於總統提名要採初選或徵召的意見，爭取國民黨提名參選總統的孫文學校總校長張亞中今日召開記者會指出，每位參選人都應該表達自己的參選意願，並說明政策主張，然後才由黨員與全民調來決定總統人選，他強調，政策說明、介紹理念是所有參選人都應該做的事情，如果沒有這個過程，如何進行全民調？他呼籲黨中央好好舉辦一場初選，聽聽所有參選人的論述，再來進行民調作業。

張亞中表示，國民黨應該是屬於每一個黨員的政黨，而不是哪一個人或哪一個派系的政黨，做為民主政黨最重要的是甄選機制，包括產生黨主席、總統候選人，都應該讓黨員有發言權，而且在甄選之前，應該讓黨員了解每一位願意出來承擔者主張的政策是什麼，不能瞎子騎馬，在不了解的情況下決定人選。

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張亞中說，國民黨天天說要團結，但基層黨員向來都非常團結，願意含淚投票，這個黨問題其實全在高層，只有自己的盤算，如果一個政黨沒有黨員的聲音，就只是權貴與少數既得利益者的政黨。

此外，張亞中認為，民進黨主席賴清德已經從抗中保台，轉為和平保台的論述，國民黨雖然也主張和平保台，但在親美與保台過程中，國民黨會陷入困境，比不過民進黨，再加上民進黨說反共不反中，國民黨又要如何面對反共論述？國民黨高層只說親美，遵循蔣經國反共路線，但在親美與反共都很難超過民進黨。

他建議，為了兩岸和平，國民黨其實可以做一件事，也就是與北京對話，這一點民進黨根本做不到，國民黨應該提出兩岸和平論述，勇敢與北京進行政治對話，而不是像國民黨副主席夏立言在中國訪問時，只有進行事務性對話。

張亞中並認為，美國的保台，只是一切為了美國自己，必要時會毀台，這點從俄烏戰爭已經看得很清楚，美國要把烏克蘭當成抑制俄羅斯的耗材，如果台灣變成美國的耗材，國民黨該怎麼辦？

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