聖保羅駐處組長墜樓亡 駐處與當地僑胞不捨

駐巴西聖保羅經文處官網。（擷自網路）

2023/03/14 04:31

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕駐巴西聖保羅經文處王姓組長10日上午被發現在住處大樓墜樓身亡，巴西警方偵查無他殺嫌疑。當地僑胞與駐外同仁得悉消息均相當不捨。

聖保羅駐處王姓組長10日早上6點被發現自住處16樓墜樓身亡，駐處獲悉後即刻前往協助相關事宜，家屬將在近日抵達巴西，預計在本週進行告別式。

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年僅55歲的王姓組長十幾年前即在聖保羅駐處擔任過秘書職，疫情後再度以組長職回到聖保羅，在僑界有許多老朋友，包括相關單位同事及僑胞們，接獲消息後都不敢置信。

王姓組長8日正常上班未有異狀，9日上午即致電駐處表示身體不適請病假，事發前夜才和他通過電話的友人指出，當時聽他回應平淡，以為只是身體不適在休息，不疑有他，未料隔天下午就收到噩耗。

據了解，王某雖有病痛，但個性內斂，平時幾乎不會向職場夥伴提及私人狀態，處事低調。與他熟識的友人都知道他因病引起憂鬱症已好一陣子，年初時家人還專程來訪照料，以為好轉，末料，家人在嘉年華後返台沒多久就傳出憾事，不勝唏噓。

本地僑胞與駐外各單位同仁們聞訊皆感不捨，將全力協助其家屬在巴西完成後事，陪他走過最後一哩路。

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