全部711個投開票所只准12個驗票 蘇清泉：不滿意盼全面驗票

蘇清泉支持者13日下午仍到法院前表達訴求。（記者羅欣貞攝）

2023/03/13 19:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年屏東縣長選舉，國民黨蘇清泉以1萬1千多票輸給民進黨周春米，蘇清泉提出選舉無效、當選無效訴訟；屏東地方法院合議庭今天（13日）評議711個投開票所只准予12個驗票；蘇清泉今天未出庭，事後表示對結果不滿意，還是希望全面驗票。

屏東地方法院合議庭就蘇清泉聲請調查證據，評議結果為「准予驗票12個投開票所」，包括第38號、第53號、第68號、第70號、第131號、第194號、第351號、第393號、第421號、第426號、第429號、第475號投開票所關於縣長候選人的選票。理由為有證人證述及當庭勘驗的光碟畫面內容，足資認為原告蘇清泉已盡釋明義務。

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蘇清泉今天下午因出席醫學會議而未到庭，事後表示對結果遺憾又不滿意，當然希望能全面驗票，尤其是1萬3千多張廢票都要驗，光明磊落驗票，結果坦然接受，「我們只是要真相！」

選舉人名冊閱覽明天（14日）起至22日之間的7個工作日，每天上午8點到下午5點，中午休息1小時，在法院進行；蘇清泉表示，會出動9名律師進行，閱覽若發現問題，還會再提出勘驗的要求。

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