為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全部711個投開票所只准12個驗票 蘇清泉：不滿意盼全面驗票

    蘇清泉支持者13日下午仍到法院前表達訴求。（記者羅欣貞攝）

    蘇清泉支持者13日下午仍到法院前表達訴求。（記者羅欣貞攝）

    2023/03/13 19:52

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年屏東縣長選舉，國民黨蘇清泉以1萬1千多票輸給民進黨周春米，蘇清泉提出選舉無效、當選無效訴訟；屏東地方法院合議庭今天（13日）評議711個投開票所只准予12個驗票；蘇清泉今天未出庭，事後表示對結果不滿意，還是希望全面驗票。

    屏東地方法院合議庭就蘇清泉聲請調查證據，評議結果為「准予驗票12個投開票所」，包括第38號、第53號、第68號、第70號、第131號、第194號、第351號、第393號、第421號、第426號、第429號、第475號投開票所關於縣長候選人的選票。理由為有證人證述及當庭勘驗的光碟畫面內容，足資認為原告蘇清泉已盡釋明義務。

    蘇清泉今天下午因出席醫學會議而未到庭，事後表示對結果遺憾又不滿意，當然希望能全面驗票，尤其是1萬3千多張廢票都要驗，光明磊落驗票，結果坦然接受，「我們只是要真相！」

    選舉人名冊閱覽明天（14日）起至22日之間的7個工作日，每天上午8點到下午5點，中午休息1小時，在法院進行；蘇清泉表示，會出動9名律師進行，閱覽若發現問題，還會再提出勘驗的要求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東縣長選舉只准12個票箱驗票 法官說明理由
    2023/03/13 18:35

    屏東縣長選舉只准12個票箱驗票 法官說明理由
    屏東縣長選舉將驗票的12個票箱 周春米贏蘇清泉999票
    2023/03/13 18:21

    屏東縣長選舉將驗票的12個票箱 周春米贏蘇清泉999票
    蘇清泉陣營堅持當選無效與選舉無效併審 周春米陣營要求分開審理
    2023/01/16 20:48

    蘇清泉陣營堅持當選無效與選舉無效併審 周春米陣營要求分開審理
    蘇清泉提選舉無效開庭 周春米籲：還給司法獨立審判空間
    2023/01/16 14:35

    蘇清泉提選舉無效開庭 周春米籲：還給司法獨立審判空間
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播