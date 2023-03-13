屏東縣長選舉將驗票的12個票箱 周春米贏蘇清泉999票

去年11月舉行的地方公職人員選舉開票情形。（資料照）

2023/03/13 18:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年屏東縣長選舉，國民黨蘇清泉以1萬1千多票之差輸給民進黨周春米後，提出當選無效與選舉無效之訴，屏東地方法院合議庭今天（13日）評議「准予驗票12個投開票所」；其實統計這12個投開票所的得票狀況，周春米得票4272票、蘇清泉得票3273票，周春米贏999票。

屏東地院合議庭准予驗票的12個投開票所，包括第38號、第53號、第68號、第70號、第131號、第194號、第351號、第393號、第421號、第426號、第429號、第475號投開票所關於縣長候選人的選票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投（開）票報告表的驗票。驗票將在3月25日進行。

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12個投開票所的所在地有5個在屏東市、3個在萬巒鄉、東港、里港、高樹、竹田鄉各1個，選舉人數1萬2343人。查詢中選會選舉資料庫，上述12個投開票所的計票結果，周春米共得票4272票、蘇清泉共得票3273票。

而在去年屏縣縣長選舉中，周春米總得票數為21萬7537票、蘇清泉總得票數為20萬6460票，周春米得票數比蘇清泉多了1萬1077票，當選屏東縣長。

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