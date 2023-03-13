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    習近平稱堅持九二共識推進「祖國統一」 陸委會：兩岸互不隸屬

    陸委會今日強調，中共對台政治主張的本質是矮化台灣、片面扭曲事實，兩岸互不隸屬是台海現狀與台灣朝野共識。（資料照）

    陸委會今日強調，中共對台政治主張的本質是矮化台灣、片面扭曲事實，兩岸互不隸屬是台海現狀與台灣朝野共識。（資料照）

    2023/03/13 17:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平三連任後，今日在中國人大會議閉幕式發表談話。在涉台問題上，習近平重申，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定不移推進「祖國統一」進程。陸委會今（13）日強調，中共對台政治主張的本質是矮化台灣、片面扭曲事實。兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識。

    習近平10日在中國全國人民代表大會上，以2952全票贊成，第三度當選中國國家主席、中共中央軍委會主席，展開史無前例的第三個任期。

    習近平今日宣稱，要紮實推進「一國兩制」實踐和「祖國統一大業」。要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進「祖國統一」進程。

    對此，陸委會指出，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，台灣不挑釁、亦堅韌不屈，呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實推進其改善民生權益的治理改革，負責任地維護台海和平。

    陸委會提及，政府致力維護兩岸和平穩定現狀，堅定「四個堅持」、持續強化「四大韌性」捍衛家園。中華民國台灣未來的發展只有2300萬台灣人民有權決定，任何人都無法剝奪豪取。

    陸委會呼籲，對岸應放棄強加的政治框架與各種負面作為，以理性平等、相互尊重的態度面對兩岸交往互動，更進而與我方務實溝通、化解分歧，才能真正增進兩岸人民福祉。

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