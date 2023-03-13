蔡培慧宣誓就職立委 續爭取黨內提名連任

民進黨南投縣立委補選當選人蔡培慧，今（13）日下午在母親的陪同下，赴立法院宣誓就職。（記者羅沛德攝）

2023/03/13 15:34

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨南投縣立委補選當選人蔡培慧，今（13）日下午在母親的陪同下，赴立法院宣誓就職，包括民進黨立委陳明文、莊瑞雄、蔡易餘、王美惠等多位「英系」立委均到場觀禮，還紛紛搶著和蔡母合影，現場氣氛熱絡。對於明年立委選舉，蔡培慧說，還是要爭取黨內提名，任何有提出想法的，她都會先拜訪、請益。

蔡培慧下午在母親陪同下，走入立院大會客室，而在宣誓就職之前，莊瑞雄先打趣地說：「蔡培慧真是厲害，我們都是好幾個人一起宣誓就職，妳就一個人。」接著莊瑞雄拿起手機找蔡母自拍，而後陳明文、蔡易餘、王美惠也上前與蔡母合影，恭喜她的女兒在這麼艱困的選區中脫穎而出，蔡母也感到與有榮焉。

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在大法官謝銘洋監誓下，蔡培慧正式宣誓就職，除「英系」立委之外，立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬，以及蔡培慧競選總部主委、立委羅美玲、立委郭國文等人均到場觀禮。

蔡培慧於宣誓後受訪指出，既然有要選舉，就要好好為人民服務，宣誓除了要恪遵憲法，還要把所提政見，以及想要在南投處理的醫療、垃圾、長照等問題，一件一件都要做到。

對於2024立委選舉，蔡培慧說，會按照民進黨規範，還是要爭取提名，在南投扎實服務。她也提及，南投選情是比較緊張的，任何有提出想法的人，她都會先請益、拜訪，「我不擔心緊張，最重要是要聽到每個人的聲音。」

民進黨南投縣立委補選當選人蔡培慧（中），今在母親（左六）陪同下，赴立法院宣誓就職。（記者謝君臨攝）

民進黨立委陳明文與蔡培慧母親合影。（記者謝君臨攝）

民進黨立委蔡易餘與蔡培慧母親合影。（記者謝君臨攝）

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