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    台中市議會臨時會 綠營砲轟中市府「消費金喜送」3.5億追加預算

    民進黨中市議會黨團反對「消費金喜送」3.5億元付委，高喊違法追加、藐視議會（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議會黨團反對「消費金喜送」3.5億元付委，高喊違法追加、藐視議會（記者蘇金鳳攝）

    2023/03/13 15:30

    ［記者蘇金鳳／台中報導］台中市議會今天召開臨時會，討論中市府第一次追加預算172億元進行付委案，其中市府編列台中振興經濟「消費金喜送」計畫3.5億，遭綠營質疑違反上一屆議會不可再編列追加預算的附帶決議，在民進黨台中市議會黨團強力反對下，「消費金喜送」3.5億追加預算付委失敗，但可在下次會議提案送審查，也就是市府第一次追加預算由172億減為169億。

    民進黨市議員江肇國表示，反對交付一讀，是因為一旦三讀了具有法定效率，市議會怎可自己打自己嘴，市府是公然挑釁，去年協商是不得再編，市府當初是如何承諾各個黨團，結果才過5個月就翻臉，還扯跟中央政府發放6千元有關，如此未來如何確保府會相互信任。

    民進黨市議會黨團成員為表達反對立場，眾人衝到議場，高喊並拿「違法追加、藐視議會」手板，黨團總召何文海表示，不是追加1元還是3.5億的問題，而是市議會已決議購物節不得追加預算，市府又追加根本是藐視議會。

    最後議長張清照宣佈，「消費金喜送」3.5億元抽出，在下次會議提案送審查，也就是市府可能會在第一次定期會提出。

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