「誠信條款」遭質疑 民進黨團：歡迎藍營訂定王鴻薇計劃

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨攝）

2023/03/13 14:22

〔記者謝君臨／台北報導〕備戰2024大選，民進黨中執會8日通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉，國民黨則提出質疑。對此，立法院民進黨團幹事長洪申翰表示，國民黨真的不用被講到痛處似地大跳腳，國民黨大可表達「歡迎更多王鴻薇」，甚至訂定「王鴻薇條款」，接下來在民主選舉過程中，看那個方向可以獲得選民青睞。

立院民進黨團今（13）日舉行輿情回應記者會，對於民進黨通過「誠信條款」被質疑明顯衝著新北市長侯友宜等傳聞，洪申翰直言：「我認為是多慮了。」

請繼續往下閱讀...

他說，國民黨一直拿民進黨的「誠信條款」做政治操作，「我們看了是覺得，國民黨真的不用被講到什麼痛處似地大跳腳。」民進黨在未來整體選戰上，要重視公職人員在選舉時對選民的承諾，因此訂定相關原則和方向，這是民進黨對自己在政黨經營方向上提出的原則。

洪申翰說，國民黨大可表達「歡迎更多的王鴻薇」，甚至訂定「王鴻薇條款」，大剌剌歡迎很多剛當選的政治人物，無條件跑到下一個公職，接下來就是在民主選舉過程中，看哪個方向能夠獲得選民青睞；國民黨近日不斷操作，是否自己心虛，民進黨過去就有兩年條款，這是長期以來的原則和價值。

民進黨立委劉世芳表示，民進黨中執會通過防止再次重疊使用選舉資源的條款，但國民黨卻一直諷刺民進黨內規，民進黨不會想介入國民黨內初選，國民黨若認為「王鴻薇條款」很不錯，建議國民黨主席朱立倫把該條款放到黨內初選辦法，「我們不會有任何反對或意見，也不會諷刺，最後讓選民決定。」

「國民黨就是『見笑轉生氣』！」民進黨立委林楚茵說，這是民進黨的家規，國民黨為何指指點點，他們容許剛當選議員落跑補選立委，若國民黨就是鼓勵黨內同志當「政治負心漢」，鼓勵「全員逃走中」，就請訂定「王鴻薇條款」，再交給全民做判決，「管好自己的家務事，我們不會管你要幫誰脫困、解套。」

此外，針對副總統、民進黨主席賴清德近日找黨內派系吃飯，洪申翰表示，賴副就是以黨主席的身份，邀不同派系、社群交換意見，這在經營政黨上是不令人意外的做法，是非常正常的動作，不必做過多的政治解讀。

民進黨立委劉世芳則認為，目前民進黨的氛圍就是塑造團結、穩健，來面對總統大選的挑戰和困境。團結本來就是一直在進行當中，賴副到各地參訪，不管是民間社團或黨公職，都有機會互相交換意見，行程大部分都是公開的，外界不要用見縫插針的方式繼續分化，一個團結穩健的政黨，才有可能贏得下次總統大選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法