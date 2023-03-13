中國統戰廣播入侵全台 賴品妤：99.6頻道隸屬中共軍委會

民進黨立委賴品妤今日在立法院內政委員質詢指出，有民眾向她陳情，開車經過新竹、苗栗，收聽不到台灣本土電台，卻能收聽到中國電台，內容都在對台統戰，宣稱要把台灣青年當成家人照顧，希望台青赴中創業。（記者陳鈺馥攝）

2023/03/13 13:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國統戰廣播入侵全台！民進黨立委賴品妤今日在立法院內政委員質詢指出，有民眾陳情，開車經過新竹、苗栗，收聽不到台灣本土電台，卻能收聽到中國電台，內容都在對台統戰，宣稱要把台灣青年當成家人照顧，希望台青赴中創業。賴要求，應對防制中國廣播滲透有所反制。陸委會主委邱太三承諾，一個月內召集相關單位開會，再彙報上層看要如何處置。

賴品妤指出，收到民眾陳情後，她就聯繫NCC告知此事，NCC回應稱新竹、苗栗離中國福建很近，有可能收到中國廣播電台的波段，中國那邊也會收到台灣的廣播，這是無線電的特性。但必須要說的是，NCC這個回應是「鬼話連篇」，根本是選擇性回答和塘塞民眾。

請繼續往下閱讀...

賴品妤強調，其中一個99.6頻道，這是中共人民解放軍專門對台進行的中國華藝廣播公司，隸屬在中共軍事委員會政治工作部，過去最有名的是海峽之聲廣播電台，因為這個廣播太LOW了，2021年中國又成立一個華藝廣播。經她調查，根本不只有竹、苗才收聽到，真相性是全台各縣市都收到，而且橫跨AM至FM。

根據賴品妤國會辦公室彙整資料，目前台灣可收到的中國統戰廣播電台，AM部分有台海之聲、中國東南廣播公司、海峽之聲新聞廣播、神州之聲、海峽之聲台語廣播、中華之聲、中央人民廣播電台。FM頻道也有海峽之聲新聞廣播、台海之聲、海峽之聲台語廣播，以及福建經濟廣播電台、中國華藝廣播公司、閩南之聲、福建人民廣播電台、福建經濟廣播電台。

賴品妤批評，剛剛就在國會辦公室都還可以收聽到台海之聲。中共對台的廣播統戰，除了中國央廣成立的台海之聲外，還有東南廣播、廈門人民廣播電台等，這幾個電台觸及全台，台灣的廣播頻道通常設定在單數，這些統戰電台頻道就設在雙數，目的就是朝著台灣廣播頻道的空檔而來，根本不是NCC所說是頻率大小的問題。

她問及，這些有軟性目的的統戰內容實質影響台灣，陸委會是中國事務的主管機關，要如何因應廣播統戰？邱太三說，確實有注意到中國對台透過廣播系統進行滲透，這個大概有兩種模式，第一是直接發高功率傳到台灣來，另一個台灣的電台受託製播或播放中國製作的內容，如果是台灣業者製播的，這會違反兩岸條例，文化部會去處理，NCC也會監理。

邱太三進一步說明，如果是第一種情形，過去也有討論過是否要強力反制回去，因為金門、馬祖過去也被蓋台，在馬祖曾經做過處理。

賴品妤批評，這是紅色統戰，面對中國蓋台狀況，相關部會態度非常消極，例如陸委會說台灣也有廣播回去，這是精神勝利法。中共對台有統戰，還準備侵略台灣，但台灣並沒有要侵略中國啊。2021年台海之聲開播後，陸委會當時就說要商議，但國安問題不能拖延，中共統戰非常嚴重，政府必須及時反制。

賴品妤建議，防制中國廣播滲透，政府應該盡速因應，陸委會應於一個月內召開跨部會會議，並盤點兩岸人民條例修正。NCC也要盤點全國類似樣態廣播頻率，就技術層面防止蓋台或填台。文化部也要檢視對中廣播許可辦法修正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法