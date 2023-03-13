台中追加「消費金喜送」預算 議員譏：為盧秀燕「鑲鑽石舞台」

台中追加8倍預算「消費金喜送」，議員張芬郁譏「鑲鑽石舞台」送她進總統府。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/13 13:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中議會今召開臨時會，市府提112年度總預算第一次追加預算172億餘，其中一項台中振興經濟「消費金喜送」追加3.5億，遭議員質疑是變相替台中購物節追加8倍預算，市議員張芬郁更譏根本是「鑲造鑽石舞台」，是替台中市長盧秀燕鋪路凱達格蘭大道，要把盧秀燕送進總統府。

台中市議會召開臨時會，市府提今年度第一次追加預算，其中因上屆議會已曾決議，有關台中購物節不得採追加預算方式編列相關活動經費，但這次追加預算中，經發局提出「台中振興經濟─消費金喜送計畫」追加3.5億，引發不少議員不滿。

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新科議員張芬郁更揪經發局的台中購物節不僅利用追加預算偷渡3.5億元經費，事實上，經發局另和數位治理局還追加和購物節APP相關的預算共1千萬，加上原已編列的4600萬，一場為期近2個月的購物節活動竟要耗費4億600萬，等於一天就要花掉676萬，大撒幣的活動無法振興經濟、店家無感。

張芬郁指出，檢視過去四屆市府投入辦購物節的預算從1980萬一路飆升至3億9600萬，民眾為抽獎參加登錄發票競賽，登錄金額號稱從25.6億增加到去年的358億，但明眼人都看得出來為何登錄發票金額會增加，只有盧市府得意洋洋視為振興經濟的效益。

張芬郁直指，登錄發票的金額不等同購物節誘發的消費效益，根據財政部消費通路發票統計，連續檢視台中市4年的發票統計數字，沒有舉辦購物節的月份，每個月都遠高於購物節期間登錄的358億，以去年九月為例，消費通路發票總額843億餘元，今年1月也有776億餘萬，民眾只是把日常生活的發票拿來登錄參加抽獎，並非因為購物節誘發消費。

張芬郁表示，盧市府以「消費金喜送」名義追加預算3.5億，違反預算法編列原則及藐視議會決議，想盡辦法大手筆辦購物節，簡直是把台中市當成是「富市大百貨」，創造盧秀燕政壇聲量，為她打造步上凱達格蘭大道的門票，前進總統府。

她說，3.5億足以打通延宕50餘年的大里區德芳路一段，換取居民的交通和消防安全，沒道理花在「一場登錄發票競賽」，她堅決要求退回任何為助攻購物節追加的預算，若有連任的議員同意讓這筆預算通過，就是打臉自己的決議。

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