汪洋曾諷美不敢為台與中國一戰 黃澎孝：台灣還好好的、他卻被裸退

黃澎孝表示，汪洋曾譏諷美國不會為台灣與中國一戰，沒想到4年過去了台灣還好好的，但汪洋自己卻黯然下台。（圖擷自黃澎孝臉書）

2023/03/13 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國第14屆全國人大閉幕，全國政協主席汪洋與國務院總理李克強都「被裸退」，對此前國大代表黃澎孝表示，汪洋曾譏諷美國不會為台灣與中國一戰，沒想到4年過去了台灣還好好的，但汪洋自己卻黯然下台。

黃澎孝在臉書PO文表示，最近才落寞下台的汪洋，令台灣人印象最深刻的是2019年5月10日，在兩岸媒體人北京峰會上對一群台灣媒體人趾高氣昂的一番訓勉和「預言」，汪洋當時說：「我看台灣當局估計連兩年以後的事都保證不了、美國人會為台灣問題和中國打一仗嗎？我估計不會。」結果4年過去了，「台灣當局」還是過得挺好的，倒是「汪洋同志」自己，沒料到會黯然裸退！

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黃澎孝指出，3月11日出版的英國《經濟學人》雜誌，以封面標題：The struggle for Taiwan（為台灣而戰），回答了汪洋4年前的問題，報導中引述美軍印太司令海軍上將阿基里諾（Admiral John Aquilino）的說法：「與中國交戰並非無可避免，也非迫在眉睫」，然而「假設嚇阻失敗，就得準備戰鬥並贏得勝利」。

黃澎孝指出，不論汪洋有沒有弄清楚美國阿基里諾海軍上將的說辭，對於一個退休的紅色高層而言，他們即將隱沒在中央警衛團的團團「保衛」中，失去的將不僅是政治舞台，而是自由人生，留給汪洋的，恐僅剩下等待走上「八寶山」革命公墓的人生「垃圾時間」而已。

黃澎孝在文末表示「汪洋的是非對錯，俱往矣！再見了！汪洋同志。」

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