賴清德參加高醫校友大會 憧昔日照顧創院杜聰明教授

高醫大全球校友總會第一屆理事長梁明聖（左）感謝副總統賴清德出席會員大會（右）。（記者方志賢攝）

2023/03/12 20:24

〔記者方志賢／高雄報導〕副總統、民進黨主席賴清德今下午出席中華民國高雄醫學大學全球校友總會的會員大會，許多校友爭相與他拍照，並高喊「加油、總統好！」賴清德也表示，台灣社會要團結，醫界更要團結，未來如果有機會跟大家一起把台灣打造成為健康的台灣。

高醫大全球校友總會今下午在漢神巨蛋飯店席開58桌，高醫大全球校友總會第一屆理事長梁明聖表示，賴清德擔任民進黨主席後，讓南投立委補選選情大翻轉，民進黨贏了將近2000票，實在不簡單，賴在2024年總統參選人中支持度已達36%，遙遙領先另名人氣高的參選人，他相信在賴睿智的英明領導下，2024年可以更上層樓。

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賴清德致詞時提到台灣醫療奉獻獎得主最多的就是高醫大的校友，創院的杜聰明教授的教育理念是「樂學至上、研究第一」，他也很榮幸，在念台大復健醫學系四年級實習時，曾照顧過杜聰明教授。

賴清德回憶說，當時他的老師說要帶他去照顧台灣醫學史上很有貢獻的杜聰明教授，要他認真一點。而他當時跟著老師幫杜做復健的運動治療，這是很難得的經驗。

賴清德最後提到台灣社會要團結合作，醫界更要團結合作，大家一起來成就健康台灣的目標，他說國人餘命平均是80至81歲，不健康的年數高達8.4年，全國民眾有百分之十的時間是不健康的，可能臥病在床或是需要人照顧。

賴清德希望未來如果有機會與醫界一起合作，並結合社會力量，把台灣打造成一個健康的台灣，希望大家共同來努力。

副總統賴清德（中）今下午出席高醫大全球校友總會會員大會。（記者方志賢攝）

高醫大全球校友總會今下午席開58桌，副總統賴清德（前排中）與校友合影留念。（記者方志賢攝）

副總統賴清德（左）頒發國科會傑出研究獎，給高醫校友、中山大學醫學院院長余明隆（右）。（記者方志賢攝）

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