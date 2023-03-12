民進黨彰化立委第3選區缺將？ 楊富鈞：會有奇兵

前立委、現任行政院中辦副執行長洪宗熠，被問及回鍋參選立委，他說，眼前把工作做好，後續發展順其自然。（洪宗熠提供）

2023/03/12 17:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕2024立委改選，民進黨彰化縣黨部將在3月20日至24日舉辦黨內初選領表暨登記作業，第1、2、4選區現任立委都是民進黨籍，民進黨已有多人表態爭取提名，第3選區是國民黨籍立委謝衣鳯尋求連任，民進黨在第3選區尚無人浮出檯面表態參選，基層憂心無人敢選，對此，縣黨部主委楊富鈞表示，若列入艱固選區會找最有勝選的人選，會有奇兵出戰。

全縣立委共4個選區，4位現任全是女性，第1選區陳秀寳、第2選區黃秀芳、第3選區謝衣鳯、第4選區陳素月，4人都將爭取連任；其中，民進黨在第1和第4選區選情相對單純，目前就現任者表態爭取，第2選區選情詭譎競爭激烈，爭取提名除了立委黃秀芳外，前彰化市長、前民進黨彰化縣黨部主委邱建富動作積極。

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而第3選區是國民黨鐵票區，謝家基層經營扎根深，現任立委謝衣鳯實力雄厚，民進黨的提名策略若未經審慎評估，無法在第3選區心存僥倖勝選。

第3選區民進黨多次被點名的邱建富，與該選區頗有淵遠，被冠上「溪州女婿」、「二林萬興子弟（祖厝）」、「王功親家」（女兒的夫家）等頭銜，地方人士運作力拱他參選第3選區，都被他拒絕。

邱建富說，他做過縣議員和彰化市長，第2選區是其本命區，他會參加第2選區黨內初選，第3選區應該有比他更適合的人選，他相信黨中央會謹慎評估。

不少綠營基層擔心第3選區人選難覓，醞釀前立委、現任行政院中部辦公室副執行長洪宗熠回鍋再戰，對此，洪宗熠說，他沒有這方面的打算，眼前就是把現職工作做好，後續發展順其自然，一切尊重中央安排，他沒有離開二林，工作關係須到台中、南投、苗栗、彰化等地，下班後還是回到二林的家。

針對基層憂心第3選區無人要選形同怯戰，楊富鈞說，先看第1、2、4選區黨內初選登記結果，黨中央會運籌帷幄進行協調，若結果無人登記參選，地方黨部會向中央黨部報告，不排除找特定的人選，派奇兵參選，如果最後被黨中央列入艱固選區，可徵召推派最有勝選的人選參選，他保證，民進黨在第3選區一定會有人選參選，縣黨部不會讓怯戰發生。

國民黨立委謝衣鳯實力雄厚，是目前彰化縣4個選區中唯一一席藍營立委。（謝衣?提供）

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