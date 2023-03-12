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    圖解軍武》向防空「大學長」敬禮！ 鷹式飛彈貢獻良多也曾「凸槌」

    2023/03/12 16:15
    自由《軍武頻道》帶您開箱鷹式飛彈。（資料照，記者涂鉅旻製圖）

    自由《軍武頻道》帶您開箱鷹式飛彈。（資料照，記者涂鉅旻製圖）

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國愛國者三型飛彈、天弓三型飛彈陸續服役後，捍衛我國空防逾半世紀的鷹式飛彈（HAWK），最快於今年上半年功成身退。自由《軍武頻道》以圖解軍事新聞方式，帶您一覽防空「大學長」的性能、輝煌事蹟與花邊故事，向勞苦功高的鷹式飛彈致上最敬禮。

    鷹式飛彈裝載於三聯裝發射架拖車之上，採用錐形頭部、X型梯形彈翼設計。（資料照）

    鷹式飛彈裝載於三聯裝發射架拖車之上，採用錐形頭部、X型梯形彈翼設計。（資料照）

    外觀與構型

    比起「隱身」於彈箱之中的愛國者、天弓系列飛彈，直接掛載於三聯裝發射架拖車之上的鷹式飛彈，其流線型的外觀更令人印象深刻。鷹式飛彈全長約5.04公尺，採用錐形頭部設計，彈體中、後段則有4片梯形彈翼，並採「X」型布局，彈翼後方為可控制飛行路徑的矩形舵。雖然已成為「阿公級」軍備，但鷹式飛彈的「高顏值」，還是歷久不衰。

    採用單節固體雙推力火箭發動機的鷹式飛彈，飛行時速可達2.4馬赫，並可以攔截40公里內目標。（資料照）

    採用單節固體雙推力火箭發動機的鷹式飛彈，飛行時速可達2.4馬赫，並可以攔截40公里內目標。（資料照）

    彈頭與性能

    即使長得好看，好軍備仍得「內外兼修」，鷹式飛彈的彈頭重量約54公斤，藉由爆炸後的破片殺傷敵軍機，後期型號亦可攔截巡弋飛彈。發動機部分，鷹式飛彈使用單節固體雙推力火箭發動機，使這款飛彈的後期型號可以時速2.4馬赫（約2940公里）超音速飛行，射高可達20公里，並得以於40公里作戰範圍內接戰。

    鷹式飛彈須與雷達車編組，車隊規模相當浩大。（資料照）

    鷹式飛彈須與雷達車編組，車隊規模相當浩大。（資料照）

    車輛編組

    由於鷹式飛彈為問世數十年的軍備，即便數度精簡編組，每次出勤的車隊規模仍大於其他彈種。以連級單位為例，其編組包含連級指揮車、高功率雷達車、照明雷達車、起重車輛、以及6部飛彈發射車，車輛總數超過10部。

    負責中、低空域攔截任務的鷹式飛彈已服役逾60年，綠島為其軍旅生涯最後一站。（資料照）

    負責中、低空域攔截任務的鷹式飛彈已服役逾60年，綠島為其軍旅生涯最後一站。（資料照）

    任務定位與現況

    鷹式飛彈負責中、低空層的防空任務，隨著性能更優異的美製愛國者三型飛彈、國造天弓系列、陸劍二型防空飛彈陸續服役，加上消失性商源等現實層面考量，鷹式飛彈已將台灣本島防空重任交棒給後繼彈種。不過，中共軍機近年頻繁進入我東南部防空識別區，國軍為強化東部中、低防空戰力，空軍防空暨飛彈指揮部自2018年起派突擊排進駐綠島，最快於今年上半年除役，為屆退老兵的軍旅生涯畫下完美句點。

    國軍2007年5月於宜蘭蘇澳實施「漢光23號」實兵演習，1枚鷹式飛彈發射後失控撞向墳墓旁的草地。（資料照）

    國軍2007年5月於宜蘭蘇澳實施「漢光23號」實兵演習，1枚鷹式飛彈發射後失控撞向墳墓旁的草地。（資料照）

    曾經的輝煌與失誤

    我國自1960年起獲得鷹式飛彈，現已服役滿62年，曾與負責高空攔截任務的「勝利女神」防空飛彈高、低配，扛起台海空防重任，無論是1996年台海飛彈危機，以及國軍重要演訓，都可見其身影。不過，縱觀鷹式飛彈勞苦功高的服役生涯，還是有幾個「凸槌」插曲，國軍2007年5月於宜蘭蘇澳實施「漢光23號」實兵演習時，一枚鷹式飛彈發射後失控撞向墳墓旁的草地，國軍2017年6月於屏東九鵬進行「精準武器射擊」時，2枚鷹式飛彈未依預定軌道飛行，分別於空中與海灘爆炸，所幸都未釀成人員傷亡。

    我國駐丹麥大使李翔宙曾任鷹式飛彈發射排排長，還在赴美測考時，獲得「零扣分」佳績，迄今40餘年來無人可破。（資料照）

    我國駐丹麥大使李翔宙曾任鷹式飛彈發射排排長，還在赴美測考時，獲得「零扣分」佳績，迄今40餘年來無人可破。（資料照）

    李翔宙的驚人創舉

    現為我國駐丹麥大使的退役上將李翔宙，陸軍官校畢業後，即至鷹式飛彈部隊擔任發射排排長，並赴美接受美軍測考。由於李對鷹式飛彈的操作技令、發射系統與零組件掌握度極高，即使飛彈於接受測考前故障，李立即於測考人員面前說出解決之道，獲得美方高度評價，更創下測考「零扣分」的「李翔宙障礙」，這項高懸超過40年的紀錄，至今仍無人可破。

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