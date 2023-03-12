再戰2024？ 宋楚瑜不說死：年齡不是問題

對於2024年總統大選，宋楚瑜表示，有很多鄉親都給他加油，他對於國家和社會的責任，年齡不是問題，信心與青春同在，宋還當場比畫起武打動作，展示自己的身體狀況良好。（資料照）

2023/03/12 14:02

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜今到國父紀念館紀念國民黨總理孫文逝世98周年，對於2024，宋表示，有很多鄉親都給他加油，他對於國家和社會的責任，年齡不是問題，信心與青春同在，宋還當場比畫起武打動作，展示自己的身體狀況良好。

宋楚瑜也說，台灣非常關心選舉，但任何政黨都必須把人民福祉放在心裡，大家都在問他要支持誰，他支持的是真正能讓每個台灣所有鄉親，享受到自由民主的生活。

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宋楚瑜表示，前段時間他特別提出「三個找回」，第一就要找回對民主政治的信心，不要問誰會勝選，要問誰才能夠勝任，帶領台灣持續走向自由民主的制度。

針對新北市長侯友宜是否適合？或者2024年要親征？宋楚瑜說，這個問題根本不需要答覆，很多人想聽他的意見，他都是講「三個找回」，把這些事情做好，一定得到人民支持。

「2000年選我，台灣會變成今天這樣子嗎？」宋楚瑜表示，他也不必再怨嘆，已經覺得盡到努力，現在該努力的是大聲疾呼，讓大家重新找回在台灣奮鬥的目標跟理想。

針對2024「藍白合」是否才能贏民進黨？宋楚瑜說，現在不是要贏誰，而是大家從來不強調贏了以後要做什麼，每個人都說要重新執政，但從沒把人民希望做的事情做好。

宋楚瑜指出，他不要批評，是要規勸和期勉，因為他對台灣這塊土地有感情，大家一起守護，多少年來遵守孫中山遺教，大道之行，天下為公，天大地大，人民最大。

對於鴻海創辦人郭台銘回國民黨？宋楚瑜表示，每個人都有自由選擇，他不評論哪個人的意願，由選民做決定，但他要呼籲，不是勝選而已，而是當選後會爲台灣人、兩岸和平，提出什麼樣的主張，這才是他最關心的事情。

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