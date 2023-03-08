趙少康稱「有對話」 西莒沙灘攝影師：跟我對話的就不是趙少康啊

馬祖攝影愛好者陳竑任在西莒沙灘拍下官兵抱怨伙食沒肉，只有罐頭、泡麵，離島運補問題引起連日討論。（圖擷取自陳竑任臉書）

2023/03/08 10:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕馬祖西莒島阿兵哥沙灘留字抗議「伙食缺肉」，被當地攝影愛好者陳竑任拍照貼臉書，中廣董事長趙少康6日聲稱，連絡陳竑任後發現「斷炊非首度發生」，但陳竑任昨（7）日在臉書貼文，強調沒和趙少康通話，反指趙「臆測我的發言」。對此，趙少康今天（8日）凌晨公開對話截圖，強調辦公室人員確實聯繫過陳竑任。陳竑任受訪說，他「沒有跟趙少康講話，這是事實」。

記者今天上午電訪陳竑任，他說，「事實」就是趙少康未與他本人通話，是趙少康的助理透過臉書留言，與他對話；陳竑任強調，因為趙少康真的未與他通話，他就據實說「沒有」。陳竑任反問，如果他說「我跟趙少康通電話」，事實卻是「跟趙少康的公司人員通電話」，趙少康本人聽到會不會也傻眼？

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陳竑任說：「趙先生辦公室的人留言問我，跟趙少康本人與我通話，這應該明顯不同。」

陳竑任說，那天他只是在沙灘走，剛好拍了照，照片貼上臉書被媒體發現，新聞報導「引起外界關注莒光這個小地方，國防部重視、行政院長重視，派出Ｃ130載肉到馬祖」，讓阿兵哥「缺肉」問題暫時獲得解決。

他說，至於「這段時間，一堆有的沒有的臆測、指責，情緒發言」，他真的是看到氣得半死，整夜睡不著覺，希望這些政治口水戰就到此為止，大家也不要再糾結這個問題，應該關心莒光運補問題。

陳竑任說，他希望連江縣政府應該利用這個機會徹底解決此一存在已久的問題，讓莒光鄉運補不易的問題能找到辦法順利解決，不要讓這成為莒光人的宿命。

趙少康6日在臉書發文指稱，陳竑任揭露地方問題後接到軍方「關切」電話，以影響國軍形象為由，要陳竑任將照片、貼文下架。對此，陳竑任7日在臉書發文澄清，強調自己從未和趙少康「通話」，不了解趙少康的說法，也不清楚趙少康的消息來源，「趙先生的發文內容未經本人同意，臆測我的發言」。

面對陳竑任的說法，趙少康8日凌晨發文指出，在馬祖缺肉議題曝光後，陳竑任臉書發文標註「#斷糧危機老是浮上檯面」，趙少康認為，這句話代表此次斷糧並非個案，6日上午辦公室同仁與陳竑任聯繫，除了取得照片授權，也通電話深入了解馬祖官民處境，並發文忠實呈現當地物資供應不穩定及陳竑任接到軍方關切電話的事實。

趙少康指出，陳竑任7日二度發文內容顯見熱血心腸，但第三度發文，卻是表達對他「嚴重不滿」，隨後內容被多家媒體轉述；趙少康今天強調，他要嚴正抗議。趙指出：「對於這項轉折，我的辦公室同仁立即透過相同管道聯繫陳竑任，相關訊息均呈現『已讀』狀態，等了2小時，陳先生都不做任何回應。

不過，陳竑任7日抱怨趙少康的文章8日上午已無法讀取。陳竑任解釋，這篇貼文刊出後引來不少不明留言，讓他不勝其擾，才會把貼文關閉。

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