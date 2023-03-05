馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉

因為跑莒光鄉的貨船21天沒有運補，馬祖西莒島的阿兵哥在西莒沙灘上寫著「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」！（圖片翻攝自陳竑任臉書）

2023/03/05 22:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕被稱作是離島中的離島-馬祖莒光鄉，因為跑莒光鄉的貨船21天沒有運補，島上阿兵哥在西莒沙灘上寫著「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」！「馬祖阿兵哥主菜是白飯」！國民黨立委馬文君接獲陳情，要求國防部立即查處，不能讓戍守前線的國軍弟兄沒肉沒蛋吃！

馬文君說，除非天候因素，否則船公司怎麼可以不運補？在台海情勢險峻情況下，還要戍守前線的軍人在社群以爆料的方式來求救，那麼三軍統帥和國防部還有甚麼底氣，讓家長放心孩子兵役延長。她生氣地說，浪大，船快一個月不開合委外補給「船壞了」不是理由。

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民進黨連江縣黨部主委李問表示，他收到馬祖莒光鄉親的陳情，表示莒光貨船已經21天沒開，莒光商店和民生物資已經大受影響，觀光季也即將到來，恐怕連旅客的桌菜都無法完成，導致許多莒光的居民非常擔心與焦慮。

他強調，馬祖在秋冬之際，確實很容易因東北季風影響到船期，馬祖的鄉親都知道，主政者也都很明白。然而，很難令人接受的是，明明大家都知道有這種風險，卻仍無作為，一再讓斷糧的事件發生？

去年10月，莒光就因停航20天，出現了民生物資缺乏的情況。李問指出，當時就對連江縣政府和莒光鄉公所提出質疑，面對特殊情況，為何縣府不能積極協調，讓南竿-莒光的客船，例如南北之星、東海明珠，先緊急運送部分民生物資到莒光，解決燃眉之急？

李問說，同樣的困境一再發生，為何遲遲無法解決？到底是主政者無心？還是在協調船隻上，遇到什麼問題？連江縣政府必須要盡速向莒光的鄉親說明，並拿出有效的解決辦法！

因為跑莒光鄉的貨船21天沒有運補，馬祖西莒島的阿兵哥在西莒沙灘上寫著「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」！（圖片翻攝自陳竑任臉書）

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