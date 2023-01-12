照顧老黨員 賴清德：支持黨齡30年以上免繳黨費

賴清德在基隆舉辦向黨員報告說明會躍。（記者盧賢秀攝）

2023/01/12 00:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕競選民進黨主席副總統賴清德11日到基隆舉辦「向黨員報告政見發表會」，他說，要找回民進黨創黨精神，擦亮「清廉勤政愛鄉土」、「綠色執政品質」招牌，他也支持30年黨齡的黨員不用再繳黨費，照顧關懷黨員。

前市長林右昌、立法委員蔡適應、基隆市議會議長童子瑋與民進黨基隆市議會全體議員都出席「向黨員報告政見發表會」，會場台船活動中心湧入超過400名黨員與支持者。

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民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，民進黨九合一戰敗之後，賴清德副總統代表總統深入各縣市基層，傾聽支持者的心聲、凝聚共識，因為2024年台灣不只要走出更好的道路，更絕對不能再走回頭路，這是未來賴主席的重大責任。

議長童子瑋說，民進黨是個家，去年大選有許多家人受傷了，身為家中一份子當然心痛，賴清德副總統回到基隆這個家，就是要與家人對話，家人需要的是團結與溝通，堅定信念不能失志。我們共同支持這個家未來的大家長賴清德副總統，讓民進黨這個家更好更強壯，更多人願意與我們走在一起，一起在下一場選舉迎向勝利。

立法委員蔡適應提到，沒辦法接棒基隆8年的光榮執政，是他努力不夠，責任他必須一肩扛起。選舉後有很多建議，他深刻反省並再次跟大家說聲抱歉。目前當務之急，是找回支持者信心，團結支持者，基隆必須在2024年打出漂亮的一仗。

前市長林右昌，民進黨在這次基隆市議員選舉表現不俗，更寫下基隆地方政治史的首頁，政黨輪替拿下市議會議長，代表基隆對民進黨還是有所期待，才有機會一次一次地寫下歷史，唯有繼續團結與努力，才能不辜負基隆人民對我們的期待。

針對許多黨員反映黨部對基層的照顧不足，賴清德提出他針對黨務改革的看法，他支持超過30年資深黨員不用再繳黨費，而如果資深黨員的生活有困難，地方黨部更要做到特別關照與照顧，加深對黨員的關注，強化黨對黨員的重視度與經營。他認為民進黨更要做公益團體，為生活困苦的人民奉獻，得到人民的信賴，才能轉化為人民的支持。最後黨員高度關注的團結問題，賴清德認為，黨公職一定要將國家放在個人之前，大家有這份堅定的認知，才能影響支持者、得到支持者認同。他也認為，違反黨意的黨同志一定要堅定立場以黨紀處理，黨的力量才不會散掉，唯有團結才能走過難關，可以失敗但不能失志。

現場有馬偕醫院的醫療人員說，疫情期間，政府明明做出正確的決定，但是在選舉期間，被中國和親中政黨認知作戰，導致失敗。也有老師指出，雞蛋、衛生紙這些民生物資，被謠言炒作，導致物價和謠言滿天飛，希望民主進步黨可以即時的闢謠，遏止有心人士的散播。

現場有黨員建議黨齡20年的頒發銀牌獎，黨齡25年頒金牌獎，超過30年的免繳黨費，重新凝聚老黨員的向心力。賴清德表示贊成，他說，將徵詢中執會、全國黨代表同意，照顧這些老黨員，凝聚老黨員的向心力。

黨員發言踴躍。（記者盧賢秀攝）

前市長林右昌與副總統賴清德一一與出席說明會的黨員握手致意。（記者盧賢秀攝）

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