蘇貞昌遭傳將離職 矢板明夫嘆：他飽受空穴來風攻擊

行政院長蘇貞昌遭傳將離職。（資料照）

2023/01/11 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）有消息指出，行政院長蘇貞昌將離職，引起各界討論。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，感到一個時代即將結束，他並為蘇貞昌打抱不平，認為蘇揆一路受到許多空穴來風的攻擊。

矢板明夫在臉書貼文表示，聽到這個消息，感到「一個時代即將結束」，蘇揆的辭職，在九合一選舉後就已經可以預料了，「民主政治就是責任政治。行政機構的最高首長，負起敗選的責任，也算是責無旁貸。在媒體的批評聲浪中，蘇院長堅持到預算在國會通過，也是一種負責任的態度」。

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矢板明夫說，這幾年觀察台灣政治下來，他認為蘇貞昌非常會解決問題，面臨種種內憂外患，把行政院政務處理得井井有條，在任期中並沒有什麼重大失誤，真要說有什麼不如人意的，可能就是有時候對在野議員態度不太好。

矢板明夫替蘇貞昌打抱不平表示：「但是，他這一路上卻飽受了各種各樣空穴來風的攻擊。比如說，最近這幾個月，不少媒體都在說台灣的治安不好。但我們如果看數字，就知道完全是不實炒作。」

矢板明夫指出，蘇揆在任這幾年，台灣犯罪率幾乎每年都下降，根據內政部資料，台灣的刑案發生件數，2015年是29萬7千多件，2021年降到了24萬4千多件；另外，根據全球資料庫網站（Numbeo Crime Index）的排名，2022年的安全指數，台灣位列全球第三，僅次於第一名的卡達、第二名的阿拉伯聯合大公國，日本第八、韓國第廿一、新加坡第廿四，經濟數字也是同樣亮眼。

矢板明夫不諱言，蘇貞昌的任內當然有各式各樣的問題，但他認為，總體而言，蘇揆這幾年對於台灣的貢獻，可圈可點。

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