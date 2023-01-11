健保署爆洩查情報人員個資 賴品妤轟：撕裂信任傷害國安

健保署承保組2名科長謝玉蓮（左）、李仁輝（右），被內部檢舉涉嫌濫查個資長達13年。 （資料照）

2023/01/11 16:06

〔記者陳政宇／台北報導〕檢調近日查出已退休的健保署前主任秘書葉逢明，以及仍在職、原本為承保組科長的謝玉蓮、李仁輝，涉嫌偷查並外洩被保險人個資長達13年。對此，民進黨立委賴品妤今（11）日抨擊，若各單位持續不積極，每每傳出相關事件，就是在撕裂社會對政府的信任、增加民眾的人權侵害。

謝玉蓮、李仁輝和葉逢明等3人，被內部檢舉涉嫌濫查個資長達13年；其中，謝、李共查詢將近17萬筆個資，台北地檢署已諭令謝10萬元交保，除持續清查3人的金流有無異常之外，後續也將待健保署辨別相關查詢資料是否為職務需求，再擬定後續偵查行動。

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對此，賴品妤透過臉書表示，衛福部健保署主管級官員疑涉濫用職權，將民眾的個資外洩長達13年之久，目前依《國家情報工作法》處理中。針對案件內容，她尊重檢調的偵查；但回歸到政府資安、個資保護，甚至是衍生的國安破口，她早就率先多次呼籲各部會嚴加面對。

賴品妤說，她從去年11月初開始持續公開要求的建議，要求針對尚不足之處儘速、負責任的回應，雖然行政院已在去年12月26日召開跨部會會報，但面對樣態多元的資安及個資犯罪行為，更突顯專責小組的重要性，請國發會儘速研議成立個資保護專責機關的規劃。

「相關個資外洩行為，皆須依據《個資法第12條》確實通知當事人」，賴品妤指出，數發部資訊安署應針對各公家單位的資安系統提出通盤檢討及維護規劃，並加強可朔源機制。️警政署也應提出「更務實」的對民眾個資保護相關指引。至於內政部，雖已提升戶政資料相關辦法，但畢竟身為民眾最重要的戶政資料系統機關，面對如健保署此次具體的人為衍生樣態，要如何防範？

賴品妤說，儘管她早已多次提出上述要求，各首長也都承諾並陸續執行，但顯然各部會的效率、完善度還有很大的改善空間，面對民眾的個資保護，立委們的監督，請政府積極回應，她將持續緊盯。

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