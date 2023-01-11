為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    內閣改組傳聞 立院民進黨團：毫無所悉

    羅致政（右二）坦言，有關內閣改組的訊息，黨團毫無所悉、沒有聽到任何訊息。（記者陳政宇攝）

    羅致政（右二）坦言，有關內閣改組的訊息，黨團毫無所悉、沒有聽到任何訊息。（記者陳政宇攝）

    2023/01/11 12:52

    〔記者陳政宇／台北報導〕傳出行政院長蘇貞昌今（11）日將向蔡總統提出辭呈，新任正副閣揆鎖定前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接棒。對此，立院民進黨團幹事長羅致政表示，有關內閣改組毫無所悉，黨團目前最重要的是，與蘇貞昌一起推動總預算和重要法案，盼13日前能完成。

    民進黨去年在九合一選舉挫敗，總統蔡英文定調立法院會期結束後，將檢討內閣人事布局，傳出蘇貞昌今日將於例行的府院會議上請辭。

    對此，羅致政今日在黨團記者會上受訪表示，有關內閣改組的訊息，黨團毫無所悉、沒有聽到任何訊息，黨團現在最重要工作是，在13日立法院會期結束前通過總預算和重要法案。

    羅致政說，蘇貞昌負責112年總預算、並推動重要預算，因此黨團與蘇貞昌一起來推動，希望在13日前完成，此前傳出的各種內閣改組與調整都沒聽說。

    針對國民黨團批評，陳建仁加入民進黨後被帶壞，護航高端、瞎挺前新竹市長林智堅論文，沒資格接任閣揆。羅致政反駁，陳建仁是否接任閣揆還是個問號，等於他們連問號都還沒有答案，就丟出另一個問號，對於此類指控與批評沒必要回答。

    至於，涉及林智堅論文案的國安局長陳明通，羅致政指出，有關內閣布局，尤其國安單位的更動，尊重總統的權力，「他有他的發言，相信法律最後會定奪，也尊重法律的決定」。

    另，行政院發言人羅秉成今日稍早回應，有關近日內閣改組傳聞，蘇貞昌與蔡英文將待立院會期結束後進行討論，有任何結論都會對外說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳內閣將改組 國民黨先批陳建仁加入民進黨後荒腔走板
    2023/01/11 12:08

    傳內閣將改組 國民黨先批陳建仁加入民進黨後荒腔走板
    內閣改組傳聞 羅秉成：立院會期結束蘇揆會與總統討論
    2023/01/11 11:35

    內閣改組傳聞 羅秉成：立院會期結束蘇揆會與總統討論

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    蘇貞昌稱補選失利該檢討 閣揆任免是總統職權應尊重
    2023/01/10 16:37

    蘇貞昌稱補選失利該檢討 閣揆任免是總統職權應尊重
    蘇揆打包辦公室？ 政院澄清：包裝年節禮品
    2023/01/10 15:39

    蘇揆打包辦公室？ 政院澄清：包裝年節禮品

    服務至上 佳榮泰集團陳春諒總經理
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播