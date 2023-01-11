內閣改組傳聞 立院民進黨團：毫無所悉

羅致政（右二）坦言，有關內閣改組的訊息，黨團毫無所悉、沒有聽到任何訊息。（記者陳政宇攝）

2023/01/11 12:52

〔記者陳政宇／台北報導〕傳出行政院長蘇貞昌今（11）日將向蔡總統提出辭呈，新任正副閣揆鎖定前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接棒。對此，立院民進黨團幹事長羅致政表示，有關內閣改組毫無所悉，黨團目前最重要的是，與蘇貞昌一起推動總預算和重要法案，盼13日前能完成。

民進黨去年在九合一選舉挫敗，總統蔡英文定調立法院會期結束後，將檢討內閣人事布局，傳出蘇貞昌今日將於例行的府院會議上請辭。

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對此，羅致政今日在黨團記者會上受訪表示，有關內閣改組的訊息，黨團毫無所悉、沒有聽到任何訊息，黨團現在最重要工作是，在13日立法院會期結束前通過總預算和重要法案。

羅致政說，蘇貞昌負責112年總預算、並推動重要預算，因此黨團與蘇貞昌一起來推動，希望在13日前完成，此前傳出的各種內閣改組與調整都沒聽說。

針對國民黨團批評，陳建仁加入民進黨後被帶壞，護航高端、瞎挺前新竹市長林智堅論文，沒資格接任閣揆。羅致政反駁，陳建仁是否接任閣揆還是個問號，等於他們連問號都還沒有答案，就丟出另一個問號，對於此類指控與批評沒必要回答。

至於，涉及林智堅論文案的國安局長陳明通，羅致政指出，有關內閣布局，尤其國安單位的更動，尊重總統的權力，「他有他的發言，相信法律最後會定奪，也尊重法律的決定」。

另，行政院發言人羅秉成今日稍早回應，有關近日內閣改組傳聞，蘇貞昌與蔡英文將待立院會期結束後進行討論，有任何結論都會對外說明。

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