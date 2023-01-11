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    中共軍演國人「溫水煮青蛙」麻痺 許宗力籲要有危機意識

    司法院長許宗力呼籲民眾對於中共軍演要有危機意識。（記者吳政峰翻攝）

    司法院長許宗力呼籲民眾對於中共軍演要有危機意識。（記者吳政峰翻攝）

    2023/01/11 11:10

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長許宗力11日參加第78屆司法節學術研討會，致詞談及中共近來持續軍演，騷擾我國，但國人似乎已經麻痺，不以為意，如「溫水煮青蛙」令人憂心，全民應有危機意識；法務部長蔡清祥也呼應許宗力的話，呼籲司法人員須認識到國安案件的特殊性與潛在危害性，不能當作一般刑案處理。

    許宗力表示，中共的價值信仰跟我們不一樣，它的最高法院院長宣稱「我們堅決反對審判獨立」，它的軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾我們，週一起甚至在台海周邊軍演，但台灣人民似乎麻痺，不以為意，這種溫水煮青蛙現象，令人憂心。

    許宗力強調，身為司法院院長，面對此局勢，尤其是在審、檢、辯、學法律人齊聚一堂、慶祝有重大意義司法節的時刻，他不能不提醒大家，要捍衛我們的司法、珍惜我們引以為傲的審判獨立，要有危機意識，絕不能讓失去審判獨立的一天到來，一旦失去審判獨立，台灣離地獄就不遠了。他相信，未來每一年都會慶祝有審判獨立的司法節。

    許宗力說明，司法的核心精神在於審判獨立，審判獨立更被稱為國家最後一條生命線，只有獨立的審判，不受任何控制，司法才能獲得人民信任，人民遇有糾紛，才會使用法院作為紛爭解決的救濟管道，如果審判不獨立，被行政或政黨控制，人民遇到糾紛就不會使用法院，而是訴諸自力救濟，無異強凌弱、眾暴寡，整個社會、國家秩序勢必崩解。也因審判獨立成為我們生活方式，像呼吸空氣一樣的自然，也可能忘記它是需要珍惜、呵護、捍衛的。

    受邀出席的蔡清祥也呼應許宗力的話，直言國安案件有其特殊性，對國家、社會與人民造成的影響極大，不容小覷，所帶來的潛在危害性，更與洩密、竊盜等一般刑案完全不同，司法人員在處理此類案件時，須在維護審判獨立的情況下，綜合考量此犯行侵害的各種法益與長期風險，以及社會與人民所建構的民主自由根基遭到侵蝕，並基於保障國家利益，做成個別化的處置，以維護全民的生活安全。

    法務部長蔡清祥呼應司法院長許宗力，籲司法人員應採不同角度處置國安案件。（記者吳政峰翻攝）

    法務部長蔡清祥呼應司法院長許宗力，籲司法人員應採不同角度處置國安案件。（記者吳政峰翻攝）

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