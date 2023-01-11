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    郁慕明指點習近平解放台灣勿再等 黃澎孝細數生平諷「兩面派」

    新黨前主席郁慕明呼籲中國領導人習近平「解放台灣」不要再等、「不要太書生氣，要學一學毛主席的霸氣」，引發議論。（資料照）

    新黨前主席郁慕明呼籲中國領導人習近平「解放台灣」不要再等、「不要太書生氣，要學一學毛主席的霸氣」，引發議論。（資料照）

    2023/01/11 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕新黨前主席郁慕明呼籲中國領導人習近平「解放台灣」不要再等、「不要太書生氣，要學一學毛主席的霸氣」，引發議論；前國大代表黃澎孝評道，若習近平瞭解當年郁慕明極端反共的言行，一定會給郁慕明甩個「兩面派」的巴掌。

    郁慕明透過中國社群媒體發表文章，公開呼籲習近平「解放台灣，不要再等了，不要太書生氣，要學一學毛主席的霸氣」；黃澎孝諷道，若郁慕明這番話敢在1971年兩蔣健在時公開表達，「那麼習近平真該賞他一席『八寶山革命公墓』的風水寶地」。

    然而，黃澎孝話鋒一轉，細數郁慕明生平，「1971年在美國留學的郁慕明，在台灣退出聯合國不久的1971年12月27日，和一群在美國的國民黨青年留學生組成所謂『全美中國同學反共愛國聯盟』」，郁慕明是當時的活躍黨員，連前總統蔣經國都被他的「反共愛國」感動，1981年郁慕明就獲國民黨提名，當選第4屆台北市議員，開啟了從政之路，更在1990年國民黨提名下當選第1屆的增額立法委員。

    但沒想到，郁慕明羽翼漸豐後，「開始造國民黨的反」，在1993年與新國民黨連線立委從國民黨分裂出「新黨」，並標榜該黨是反台獨、反急統、反共產的「三反政黨」。

    黃澎孝表示，新黨在郁慕明的帶領下，蛻變成為一個眾所周知紅統政黨，而郁慕明個人的「政治光譜」更從極右反共急先鋒變成急統的紅色代言人，「而且還儼然變成極左派祖師爺毛澤東的傳人」。

    黃澎孝認為，郁慕明擺出一副如毛澤東「祖靈上身」的口氣指點習近平，並妄言「即使我們犧牲了4億人，但我們還有10億人」，儼然一副非要習近平現在就得動手，「如果習近平瞭解到當年郁慕明極端反共的言行，他一定會給郁慕明甩個『兩面派』的巴掌！」

    「因為，眾所周知，習近平最討厭的就是『政治上的兩面派』」，黃澎孝表示，尤其這種跳梁小丑還敢妄議「解放台灣」，真是「老壽星吃砒霜」活得不耐煩了。

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