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    首頁　>　政治

    張亞中宣布爭取提名參選2024總統 打造台灣成「全球非戰和平區」

    2023/01/11 10:03

    〔記者施曉光／台北報導〕孫文學校總校長張亞中今天上午召開記者會，宣布爭取國民黨提名參選2024總統，並發表「國難方殷，庶民自救；贏回未來，你我開始！」參選宣言，張亞中強調，2024是決定國家未來命運的大選，他的「兩岸和合方略」是唯一對台灣最有利，北京也有可能接受的方案，他並承諾要把台灣打造成「全球非戰和平區」，當選總統的第一天，就會立刻實現「4項立即承諾」。

    張亞中的「4項立即承諾」包括：「透明政府」，解密追查蔡英文總統的論文與疫苗疫情相關檔案，追究責任；「忠誠國家認同」，所有在職與退休政務官，包括卸任總統，都必須黑紙白字宣誓確認自己的國家是符合憲法規範的中華民國，而不是所謂「中華民國台灣」或「台灣國」，否則停發退休金；「澄清吏治」，編列至少100億元的「打鬼基金」，做為無追溯效期民眾檢舉違法政府官員的獎金；「保住台灣生機」，讓台積電根留台灣，不重蹈烏克蘭的命運，恢復4個月義務役期，強化募兵機制。

    此外，張亞中也提出「國之新四維」做為自己當選總統後的基本政綱，要以「九二共識」為基礎，並宣示台灣成為「全球非戰和平區」，加入RCEP等區域組織，確定減碳無煤、核綠並重的能源政策，延役核二、核三廠，同時導正過去近30年教改帶給台灣在教育、文化、史觀、價值的迷失，並且要讓青年人有安心成家立業的機會，軍公教退休金與民間團體財產不被剝奪，改革司法，彰顯社會各層面的公平正義。

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