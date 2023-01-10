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    農保生育給付、喪葬津貼全調升 陳吉仲：實踐照顧農民承諾

    立院三讀通過「農民健康保險條例修正草案」，農保月投保金額將從現行的1萬2百元調高為2萬4百元，喪葬津貼與生育補助都隨著月投保金額翻倍提升。（資料照）

    立院三讀通過「農民健康保險條例修正草案」，農保月投保金額將從現行的1萬2百元調高為2萬4百元，喪葬津貼與生育補助都隨著月投保金額翻倍提升。（資料照）

    2023/01/10 22:11

    〔記者楊媛婷／台北報導〕立院三讀通過「農民健康保險條例修正草案」，農保月投保金額將從現行的1萬2百元調高為2萬4百元，喪葬津貼與生育補助都隨著月投保金額翻倍提升，農委會主委陳吉仲今（10日）透露，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌在1年多前就已交代，農保月投保金額一定要提高以照顧農民，他說該修正草案的通過，驗證民進黨不只增加冷鏈等基礎建設，更實踐照顧農民的承諾。

    農保條例自1989年6月公布施行後，月投保金額歷經33年都沒有調整，這次月投保金額翻倍，增加的保費則全額都由農委會負擔，農民仍然只要月繳78元即可，陳吉仲表示，相比勞保和國民保險，農保的投保金額長期偏低，而我國投保農保的農民有96萬人之多，這次投保金額拉高後，已和勞保、國民保險接近，讓農民福利體制更完整。

    隨著月投保金額提高後，喪葬給付也從現行的15萬3000元提高到30萬6000元，陳吉仲說，這是很務實地調整，尤其不管是都市或鄉下，喪葬費用越來越昂貴，因此有必要讓農民百年後不擔心相關費用，生育給付標準也從原本的2萬400元拉高到6萬1200元，也是因應少子化，期待拉近勞保的生育給付，讓農民願意多孕育下一代。

    另這次修法也規定新加入農保者，也都必須投保農業職災保險，而農業職災保險投保金額也提高到2倍，增加的保費前3年都由農委會全額負擔，陳吉仲於任內完善、建立農民的三保一金，現在又讓農保月投保金額拉高一倍，他說，所有的措施都是希望讓農民的福利體系更完整，鼓勵更多人願意投入農業生產，他也表示，相關福利措施的建立可長可久更驗證民進黨執政後照顧農民的承諾，接下來則會大力跟農民報告外，也會實際聆聽農民意見看措施可否更精進。

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