高虹安澄清稿又出錯 議員抓包估驗給付比例「根本是錯的」

新竹市議員劉康彥今晚再於臉書發文，稱高虹安不僅卸責、還為難市府員工。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/01/10 20:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕高虹安炎上新竹市府員工？新竹市議員劉康彥今晚再於臉書發文指出，新竹市長高虹安連發澄清新聞稿都可以一錯再錯，因為他發現高虹安市府昨天（9日）晚間發的澄清新聞稿，又有一個錯誤，沒想到高虹安居然連澄清都可以澄清錯誤，還是她習慣不說實話？

劉康彥說，高虹安前幾天說，前市府已給付棒球場施工廠商11.7億、付款比例高達97%，被他揭露灌水後，昨晚發新聞稿認錯，文字如下：

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「新竹市政府表示，目前新竹市立棒球場興整建統包工程，已估驗給付9億5450萬餘元，約佔估驗進度88.3454％，近日市府新聞稿所指尾款剩3000萬之訊息，實際上是市府同仁誤刊，此應特定為體育署對新竹棒球場之6億前瞻計畫補助款，大約有3000萬的尾款尚未撥付，其後高虹安市長根據市府同仁誤刊新聞稿回應媒體之內容，也併此澄清與說明。」

劉康彥批高虹安毫無擔當、切割卸責。一切都是因為市府同仁在新聞稿「誤刊」尾款只剩3000萬，才導致她錯誤引用。試問，這篇新聞稿在哪裡？不僅市府官網沒有，在媒體群組用「尾款」、「3000萬」搜尋，也遍尋不著。代表高虹安「11.7億」的說法，恐怕不是同仁寫錯新聞稿造成，而是她企圖帶風向、想持續消費棒球場、想醜化前市府團隊的惡意說法，因被抓包搞烏龍後，再推給無辜的基層同仁。

此外，市府何時給廠商錢、給多少，和估驗進度有關。每一期估驗除核發款項，還會「暫扣保留款項」，而新竹棒球場這個案子，至今已累計4817萬6348元保留款尚未支付。但高虹安發的澄清新聞稿說，已估驗給付9億5450萬餘元，約佔估驗進度「88.3454％」，但，根本是錯的，實際上是84.1006%。

劉康彥說，高虹安刻意把「已給付的9.5億」和「尚未給付的保留款4千8百多萬」加總，再除以「契約金額11億3495萬9696元」，得出88.3454％結果。看起來，仍有「明明尚未驗收完畢，但前市府還是給廠商很多錢」的風向。

劉康彥說，不管是9億、11億，88％、84%，市長的發言豈可兒戲，高虹安的數據嚴重錯誤，是抹黑造謠，非常離譜，也對基層公務員相當不公平。籲高虹安不要一錯再錯，為難同仁了。

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