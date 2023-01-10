邀柯文哲參加台灣燈會 蔣萬安：越多朋友參與越好

台北市長蔣萬安出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，會前先接受媒體聯訪，會後並參觀現場展示的各式燈會創意商品。（記者田裕華攝）

2023/01/10 11:54

〔記者楊心慧／台北報導〕2023年台灣燈會即將盛大展開，北市府舉辦「2023台灣燈會在台北」周邊商品發表記者會，首次曝光與19家國內設計品牌合作開發的23款燈會周邊商品，台北市長蔣萬安力推商品，並說自己最喜歡光源兔，將買一隻玩偶給大兒子，至於是否邀請前台北市長柯文哲參加台灣燈會，他表示將會按照相關的程序邀請，希望越多的朋友參與越好。

今年台灣燈會首次推出23款周邊商品，北市府與國內知名設計電商平台Pinkoi合作，邀請國內知名設計師陳普，以今年燈會主題「光源台北」為發想，為燈會打造象徵「光」的「光源兔」，以可愛又吸睛的親民造型，吸引市民的目光。

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記者會現場展示詢問度超高超吸睛的「兔耳燈」和「光源兔吸鐵兔玩偶」，更有可愛造型的「光源兔存錢筒」、造型實用兼具的「提燈籠帆布包」、可以自行DIY的「光源絹印小提燈」等多款商品，創意十足又兼具設計美感，讓民眾可以留下美好的燈會紀念。

蔣萬安指出，他最愛的就是肩上的光源兔，這次很感謝有很多合作的企業，結合民間19個國內的設計品牌，推出23項周邊商品，包括大家看到的光源兔，還有小提燈、環保杯帶、親子雨衣外套等，目前在網路上討論度也很高，他也會買一隻玩偶給大兒子。

針對分區沒有將大巨蛋規劃進去，蔣萬安表示，當初在規劃時，就沒取到使用執照，所以在公安的考量之下，就不會在大巨蛋舉辦燈區的展示。

不過有民眾抱怨兔耳燈跟小提燈索取管道不同，窗口沒統一造成麻煩，蔣萬安說，已請相關局處以及跟中央溝通，因這次是台灣燈會包括交通部觀光局來協調，周邊商品接下來都會在信義商圈有實體據點，線上會透過pinkoi平台，大家線上線下都可以購買到。

至於是否邀請前柯文哲參加台灣燈會，蔣萬安說，想我們都會邀請、都會按照相關的程序來邀請，也希望越多的朋友參與越好。

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