為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    上任鋪馬路遭柯文哲攬功 蔣萬安：我們更重視執行效率

    台北市長蔣萬安參加燈節記者會。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安參加燈節記者會。（記者田裕華攝）

    2023/01/10 10:53

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安日前宣布，北市府今年度排定106條寬度8公尺以上路段辦理路面更新，農曆前後則會針對急需改善的6條路段進行更新，前台北市長柯文哲昨則指他在卸任前有提高修馬路預算；蔣萬安今表示，預算編列非常重要，但他也更重視執行效率與優先順序，更重申農曆春節前後將會有6條路段進行更新，確保民眾的用路環境、用路安全。

    柯文哲昨針對台北市修路一事做出回應，指出前任市長郝龍斌卸任前一兩年，花錢整修北市道路，所以他8年任內很少維修道路，但在他卸任前，市府發現有些馬路開始壞掉，所以今年整修馬路預算大幅提高，台北市會有比較多的鋪馬路工程。

    蔣萬安今上午出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，宣傳台灣燈會周邊商品，會前聯訪被問到柯文哲說這次修路預算都是他所編，蔣萬安指出，預算編列非常重要，「但我們也更重視執行效率與優先順序，所以感謝李四川副市長，還有工務局同仁規劃相關的路平方案。」

    蔣萬安重申，年節前會完成三條，包括上次大家看到的松江路，已鋪得又快又平又好，很多的民眾發照片給予高度評價，另外也有三條在年後就會開始施工，2月28日以前也會完成工程，確保民眾的用路環境、用路安全。

    台北市長蔣萬安參加燈節記者會。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安參加燈節記者會。（記者田裕華攝）

    圖為大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。（資料照，台北市政府提供）

    圖為大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。（資料照，台北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    王世堅為新竹棒球場轟林智堅應被收押 蔣萬安：呼籲檢調偵辦
    2023/01/10 10:46

    王世堅為新竹棒球場轟林智堅應被收押 蔣萬安：呼籲檢調偵辦
    蔣萬安上任就鋪馬路 柯文哲：卸任前編的預算
    2023/01/09 11:41

    蔣萬安上任就鋪馬路 柯文哲：卸任前編的預算
    感謝選民給王鴻薇機會 蔣萬安：中央、地方全力照顧選民
    2023/01/08 18:57

    感謝選民給王鴻薇機會 蔣萬安：中央、地方全力照顧選民
    蔣萬安宣布將修106條路 趙怡翔：路平專案不該淪為政治作秀
    2023/01/08 15:18

    蔣萬安宣布將修106條路 趙怡翔：路平專案不該淪為政治作秀
    稱未取消北市府晨會 蔣萬安：保留會議安排彈性
    2023/01/08 12:30

    稱未取消北市府晨會 蔣萬安：保留會議安排彈性
    王鴻薇選前之夜蔣萬安站台「交棒」 社宅住戶高喊：市長救我
    2023/01/07 22:44

    王鴻薇選前之夜蔣萬安站台「交棒」 社宅住戶高喊：市長救我
    柯市府8年超徵210億北市每人普發8500元？蔣萬安回應了
    2023/01/07 15:05

    柯市府8年超徵210億北市每人普發8500元？蔣萬安回應了
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播