上任鋪馬路遭柯文哲攬功 蔣萬安：我們更重視執行效率

台北市長蔣萬安參加燈節記者會。（記者田裕華攝）

2023/01/10 10:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安日前宣布，北市府今年度排定106條寬度8公尺以上路段辦理路面更新，農曆前後則會針對急需改善的6條路段進行更新，前台北市長柯文哲昨則指他在卸任前有提高修馬路預算；蔣萬安今表示，預算編列非常重要，但他也更重視執行效率與優先順序，更重申農曆春節前後將會有6條路段進行更新，確保民眾的用路環境、用路安全。

柯文哲昨針對台北市修路一事做出回應，指出前任市長郝龍斌卸任前一兩年，花錢整修北市道路，所以他8年任內很少維修道路，但在他卸任前，市府發現有些馬路開始壞掉，所以今年整修馬路預算大幅提高，台北市會有比較多的鋪馬路工程。

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蔣萬安今上午出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，宣傳台灣燈會周邊商品，會前聯訪被問到柯文哲說這次修路預算都是他所編，蔣萬安指出，預算編列非常重要，「但我們也更重視執行效率與優先順序，所以感謝李四川副市長，還有工務局同仁規劃相關的路平方案。」

蔣萬安重申，年節前會完成三條，包括上次大家看到的松江路，已鋪得又快又平又好，很多的民眾發照片給予高度評價，另外也有三條在年後就會開始施工，2月28日以前也會完成工程，確保民眾的用路環境、用路安全。

台北市長蔣萬安參加燈節記者會。（記者田裕華攝）

圖為大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。（資料照，台北市政府提供）

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