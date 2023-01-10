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    彭博：美海軍減少台海、南海自由航行 為近年來最少

    美國海軍伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」5日通過台海，是美國軍艦今年首次通過台海的公開紀錄。（取自美國海軍太平洋艦隊官網）

    美國海軍伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」5日通過台海，是美國軍艦今年首次通過台海的公開紀錄。（取自美國海軍太平洋艦隊官網）

    2023/01/10 02:35

    〔國際新聞中心／綜合報導〕就在中國人民解放軍東部戰區8日深夜突然宣布，在台灣周邊海空域舉行實戰演習之際，彭博社9日報導，美國海軍艦艇2022年穿越台灣海峽的次數已降至4年來最低，美國海軍在南海也只進行4次「自由航行行動」，為近6年來最少。

    彭博統計，美國海軍第7艦隊去年共派遣9艘戰艦通過台海，本月5日則有伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon, DDG-93）通過台海，是美艦今年首次通過台海的公開紀錄。

    報導指出，相較於美國海軍減少在印太地區的活動，共軍在2022年出動約1700架次的軍機入侵台灣防空識別區，幾乎是2021年的一倍，顯然形成強烈對比。

    中國對台最新軍事脅迫發生在8日，解放軍東部戰區聲稱，在台灣周邊海空域組織「諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」。我國防部9日表示，在截至清晨6時的過去24小時中，共偵獲中國軍機57架次在台海周邊活動，其中28架次越過海峽中線及其延伸線進入西南空域，另外還有4艘軍艦在附近活動。

    彭博指出，美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月在印尼參加「20國集團」（G20）領袖高峰會期間，舉行面對面會談，一般認為美中緊繃關係因此獲得改善，而美國海軍在台海和南海減少活動，正好與此同時。

    據報導，減少通過台海或在南海的「自由航行行動」，是美國減少美中摩擦的方式之一。美國一貫強調，這類航行表明美國致力於維護一個「自由與開放的印太地區」的決心。

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