陳建仁臉書披露 日前出訪教廷曾會晤陳日君

前副總統陳建仁今天晚間在臉書公布照片，透露他日前擔任總統特使出訪教廷參加先教宗本篤十六世喪禮時，曾會晤屢遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君。（擷自陳建仁臉書）

2023/01/09 22:00

〔中央社〕前副總統陳建仁今天晚間在臉書公布照片，透露他日前擔任總統特使出訪教廷參加先教宗本篤十六世喪禮時，曾會晤屢遭中國打壓的香港榮休樞機主教陳日君；照片顯示，交談時陳建仁緊摟著陳日君肩膀，十分關切他的近況。

陳日君長期力挺香港民主運動，去年遭香港當局以違反國安法起訴引起全球關注。陳建仁在臉書公布的照片顯示，這場與陳日君罕見的相會，兩人情緒相當激動、遠遠就張臂伸手相迎，交談時陳建仁緊摟著陳日君肩膀，流露出十分關切的神情。

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陳建仁在臉書引用教宗方濟各所屬「耶穌會」刊物報導指出，陳日君於本篤十六世殯葬彌撒隔日晉見教宗方濟各，彼此在友好的氛圍中交談了一陣子。

梵蒂岡官方新聞網中文版今天也罕見地特別發布新聞，證實教宗方濟各日前在居所聖瑪爾大之家私下接見了陳日君，文中並引述陳日君表示「那是個美好的會晤。教宗方濟各非常溫暖熱情」。

此為教廷近年首度在官網發布有關陳日君的消息，教廷2018年與中國簽署梵中主教任命協議之後，因從未譴責中國迫害人權事件，亦未公開聲援香港民運與陳日君，在天主教內部、輿論界都引發不少質疑聲浪。

2020年9月底，陳日君曾專程飛往梵蒂岡求見教宗方濟各，盼替被中國政府迫害的地下教會請命，卻未獲教宗接見。

羅馬第一大報「訊使報」（Il Messaggero）當時曾以「教宗方濟各給了年長樞機主教一記耳光」描述此事件，報導指出，陳日君第一天向教宗秘書龔薩洛神父（Gonzalo Aemilius）遞交陳情信並求見教宗方濟各，之後在旅館等了3天音訊全無，只好收拾行李搭機返港；在搭機前最後一刻，陳日君還抱持一線希望，盼接到教宗的召見通知。

訊使報當時在報導中質疑，教宗「無視了」陳日君，從香港爆發「反送中」民主示威，到北京通過香港特區國家安全法，方濟各對香港局勢持續靜默，甚至在出訪亞洲時，將香港示威和法國黃背心運動相提並論，把民主體制成熟的法國和北京威權統治混為一談。

2020年陳日君訪問教廷的一張新聞照片顯示，當時已高齡88歲的陳日君頂著滿頭白髮，站在空曠廣場上遙望著梵蒂岡，這張落寞背影照曾在社群媒體引起成千上萬信徒轉發。

梵蒂岡新聞網今天貼出陳日君與教宗方濟各的合照，照片中陳日君笑容滿面，與教宗「零距離」並肩靠在一起，與2020年的新聞照片形成強烈對比。

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