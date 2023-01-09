中國突宣布軍演 蘇貞昌：台灣不會退縮 民主國家團結對抗威權

行政院長蘇貞昌今（9）日下午接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」。（行政院提供）

2023/01/09 18:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長蘇貞昌今（9）日下午接見德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」。蘇揆表示，台灣站在自由民主最前線，中國今天又突然宣布對台軍演，但台灣不會在壓力下退縮，自由民主國家唯有團結，才能對抗威權、武力恣意擴張。

蘇貞昌感謝訪問團並未因中國壓力而取消訪台，德國與台灣距離遙遠，但都堅持自由、民主、人權價值，雙方是零距離。

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蘇揆強調，當俄羅斯侵略烏克蘭時，台灣和民主自由陣線站在一起、予以嚴厲譴責，並援助烏克蘭；台灣站在自由民主最前線，面對中國的威權專制，不斷以軍艦軍機繞台，台灣從不退縮。德國國會訪團前來，讓他看到自由民主國家團結在一起，才能對抗威權、武力恣意擴張。

德國國會國防委員會主席史琪曼表示，多數團員是第一次訪台；當俄羅斯入侵烏克蘭時，對居住在民主國家的人民來說是個警鐘，必須帶來改變，每天都要對抗威權擴張，因此除準備好部隊外，經濟方面也要做改變，例如選擇更自由、民主夥伴，這次訪台非常重要，在這個不是那麼和平的世界中，要展現民主間的深厚關係。

自民黨副主席佛格表示，台海緊張情勢相當複雜，但以武力改變台海現狀，或威脅使用武力改變現狀，德國的立場是不可接受，因此在台灣面對威脅時，要跟台灣團結在一起，這次訪台就是要展現團結。

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